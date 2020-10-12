Scooter’lara düzenleme Meclis gündemine geliyor

AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, TBMM’de açıklama yaparak, içinde elektrikli scooter'ların da olduğu çevreye ilişkin 39 maddelik bir kanun teklifi verdiklerini söyledi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Çevre Ajansı’nın kurulması ve çevreye ilişkin 39 maddelik kanun teklifinde piller, elektronik, akümülatör, lastik gibi ürünlerin geri dönüşümünün sağlanacağını söyledi.

ÇEVREYİ KİRLETENLER CEZA ALACAK

Çevre Kanunu’nda değişiklikler yaptıklarını ifade eden Muş, "Depozito sistemine dahil olmayan satış noktalarına her metrekare için 100 liralık idari para cezası geliyor. Atık yönetim sistemini kurmayanlar ve kurduklarını beyan etmeyenler 20 bin liralık idari para cezası gelecek. Benzin, naftalin depolanması, dolumu, nakliyesine ilişkin Bakanlıkça belirlenen esas ve kriterlere terminaller ve dolum adalarını için 60 bin lira, akaryakıt istasyonları için 30 bin lira, tankerleri, için 3 bin lira idari para cezası gelecek. Umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere bin lira idari para cezası gelecektir." diye konuştu.

ELEKTRİKLİ SCOOTER VE BİSİKLET YOLU ŞERİDİ TANIMI KANUN KAPSAMINA ALINIYOR

Muş, yeni kurallarla birlikte oluşturulacak mekanizmalarda istihdam sağlanacağını dile getirerek scooter ile ilgili şöyle konuştu:

"Mevzuatımıza bisiklet yolu tanımı yapılıyor. Elektrikli scooter ve bisiklet yolu şeridi tanımı kanun kapsamına alınıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü’ne elektrikli scooterların gidebileceği alanları inşası görev ve yetki verilmekte.

15 YAŞINDAN KÜÇÜK OLANLAR SCOOTER KULLANAMAYACAK

Karayollarında bulunan bisiklet yolarında ve şeritlerinde elektrikli bisiklet ve scooter'ların kullanma yaşı 15 olarak belirlenecek.

SCOOTER'LARA 50 KİLOMETRE ÜZERİ OTOYOLLARDA İZİN YOK

Elektrikli scooter'ların 50 kilometre üzeri otoyollarda kullanılmasına sınırlama getiriyoruz. Elektrikli scooter kullananlar herhangi bir yük taşımayacaklar, sadece sırt çantası taşıyabilecekler. Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bisiklet ve scooter'ların park ve şarj istasyonları yapma görevini getirmiş olacağız."