Sebzede örtü altı sezonu açılması, fiyatları düşürüyor

Antalya'da sera üretiminde hasat döneminin başlamasıyla, domates başta olmak üzere birçok sebzenin fiyatı düşmeye başladı.

Türkiye'nin örtü altı üretim merkezi konumundaki Antalya'da sahil bandındaki seralarda kış dönemi hasat sezonu açıldı.

Ekim ayı itibarıyla başlayan yeni ürünlerin hasadıyla birlikte domates, biber, salatalık, patlıcan gibi birçok ürün ve çeşitlerinin fiyatları inişe geçti.

Üretim alanında ilk sıra Antalya

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, toplam 800 bin dekarın üzerindeki Türkiye’deki toplam örtü altı üretim alanına bakıldığında 300 bin dekar ile Antalya ilk sırada yer alırken, bu kenti Mersin ve Adana takip ediyor.

15 Ekim'de yeni ürünler çıkmaya başladı

Seralarda 15 Ekim itibarıyla yeni ürünlerin çıkmaya başladığını söyleyen Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan, “Her türlü ürün şu an çıkıyor diyebiliriz. Domates, patlıcan, biber çeşitleri, salatalık hepsi başladı. Domates fiyatları şu anda 10- 20 TL arasında, domatesin çeşidi ve rengine göre değişiyor. Biber çeşitleri 15 liradan 40 TL'ye kadar. İhracatımız devam ediyor, Ukrayna, Rusya olsun savaşa rağmen şu an talep var. Avrupa'ya aynı şekilde ihracat devam ediyor" dedi.

Çeşidine göre f,yatı değişiyor

DHA'da yer alan habere göre, ihracatta domates fiyatının ortalama 16-17 lira civarında olduğunu belirten Doğan, günlük fiyatların borsa gibi değişebildiğine dikkat çekerek, “Şu an ihracata yazdığımız fiyat, domatesin çeşidine göre 15- 20 TL arasında. Salkım domates ise 25 TL'ye kadar. Hangi domatesi aldığınıza bağlı. Bu yılki fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüksek, en az iki kat artış var. Fiyatların yüksek olması da gerekiyor, çünkü belli fiyatın altına düşerse çiftçimiz para kazanmıyor, girdi maliyetlerimiz de aşırı arttı. Çiftçimizin önümüzdeki dönemde tekrar üretim yapabilmesi için para kazanması gerekiyor" diye konuştu.

"Bazı domates çeşitleri 50 lirayı görebilir"

'Bu kış domates 50 TL olacak' söylemini değerlendiren Cüneyt Doğan, “Geçen sene nisan-mart aylarında salkım ve bazı çeşit domatesler 40 TL'ye kadar gördü. Bunun yanında 20 liraya da domates vardı. Şimdi yine aynı domatesler için 50 TL'yi göreceği söyleniyor ama Antalya bazında baktığınızda özellikle o para eden dönemlerde şubat, mart, nisan domatesin olmadığı, kış üretiminden çıkan domateslerin ekimine baktığımızda bu sene yüzde 50'ye yakın da artış var. Bu nasıl pazarı etkiler, ihracat talebi nasıl olur bilmiyoruz, bunu zamanla yaşayıp göreceğiz. Belli fiyatların altına da bundan sonra düşmemesi gerekiyor, çünkü üreticinin para kazanması gerekiyor. Halkımız açısından baktığımızda pazara gittiğinde 5 liraya domates almak istiyor ama bu saatten sonra mümkün değil. Maliyetlerin belli bir seviyeye gerilemesiyle mümkün olabilir" dedi.

Domatesin fiyatı düşüyor

Örtü altı yeni dönem ürünlerin 10- 15 gündür Antalya'da Toptancı Hal'e gelmeye başladığını belirten hal esnafından Nevzat Akcan, “Hasat başladı, inşallah hep beraber üreticisi, esnafı, ihracatçısı ve tüketicisiyle mutlu olacağımız bir sezon geçer. Domates 15-20 TL bandındaydı, bugün 10-15 TL bandına geriledi. İhracatta da şu an talep var. Hatta Avrupa'daki doğal gaz sıkıntısından dolayı üretim azalmasına bağlı talep var. Şu an ürünler yeni çıktığı için Avrupa'ya inanılmaz, gayet iyi bir talep var. Kış aylarında ise tamamen hava şartları ve ihracata bağlı fiyatlar belli olur. İhracata da kesinlikle kısıtlama getirilmemeli, yoksa seneye paramızla alacak domates bulamayız. Bu yıl üretimde düşüş, sıkıntı yok" diye konuştu.

"Bulgaristan sınırında tırlar geçemiyor"

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, yeni sezonun başlamasıyla Antalya Hali'nde her türlü ürünün mevcut olduğunu belirterek, Bulgaristan sınırındaki Kapıkule'de, Bulgaristan'da daha önce de yaşanan kendi iç sorunlarıyla alakalı tırları bekletme olaylarıyla yine karşılaştıklarını açıkladı. Ekinci, “Tırlar 10-20 kilometre kuyruklar oluşturuyor. Bu kuyruklar nedeniyle sevkiyatta sıkıntı yaşıyoruz. İnşallah devletimiz bunu da aşacaktır. Bulgar kapısında kendi sorunlarından kaynaklı, daha önceki yaşanan bir olaydı ve devam ediyor. Bir tırı 2-3 gün tutuyorlar ve sebzenin çabuk bozulması demek" dedi.





























