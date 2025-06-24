Sektör, enerji ve maden alanındaki düzenlemeleri değerlendirdi

Türkiye için enerji ve maden alanlarında yapılacak yeni düzenlemeler yolda.



Enerji Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Başkanı Cem Özkök, yapılacak yeni düzenlemelerin, Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandıracağını ve kurulu güç hedeflerini destekleyeceğini ifade etti.

YENİLENEBİLİRDE İDARİ ZORLUKLARIN GİDERİLMESİ İSTENİYOR

Özkök, yenilenebilir enerji yatırım süreçlerinde karşılaşılan idari zorlukların giderilmesi, izin ve ruhsat prosedürlerinde öngörülebilirliğin artırılması ve uygulama birliğinin sağlanmasına duyulan ihtiyacın, Meclis'e sunulan kanun teklifiyle karşılık bulduğunu belirtti.

"KURULU GÜÇ HEDEFLERİ YAKALANABİLECEK"

GÜYAD olarak enerji sektöründe yatırımcıların karşılaştığı uygulama engellerine yönelik kapsamlı tespit ve çözüm önerilerini ilgili kurumlarla sürekli paylaştıklarını aktaran Özkök, "Ulusal emisyon hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji kurulu güç artışını hızlandırmayı hedefleyen yasal düzenleme, enerji politikaları açısından önemli bir adım. Enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide yatırımlarını hızlandıracak ve kurulu güç hedefleri yakalanabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

2035 VE 2053 ULUSAL EMİSYON HEDEFLERİNE ERİŞİMİNE KATKI

Özkök, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreçlerinin diğer idari süreçlerle eş zamanlı yürütülmesini mümkün kılan ve yorum farklılıklarından kaynaklanan uygulama gecikmelerini azaltmayı hedefleyen yaklaşımın, 2035 ve 2053 ulusal emisyon hedeflerine erişimde önemli katkı sağlayacağına inandıklarını kaydetti.