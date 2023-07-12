Selden etkilenen KOBİ'lerin "Acil Destek Paketi"nin kapsamı genişletildi Batı Karadeniz'de yaşanan sel ve heyelan sonucunda mağdur olan işletmelere sağlanacağı açıklanan destek paketinin kapsamı artırıldı.

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından dün, selden etkilenen KOBİ'lere yönelik 300 bin liralık "Acil Destek Paketi" açıklanmıştı.

Paketten Bartın, Düzce, Ordu, Zonguldak, Samsun, Kastamonu ve Sinop'taki KOBİ'ler yararlanacaktı.

Selden etkilenen illerdeki KOBİ'ler için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) "Acil Destek Paketi"nden, şimdi; Artvin, Bolu, Giresun, Karabük, Kocaeli, Rize, Sakarya ve Trabzon'daki işletmeler de yararlanacak.

Yararlanacak iller

Bartın, Düzce, Ordu, Zonguldak, Samsun, Kastamonu ve Sinop'un yanı sıra Artvin, Bolu, Giresun, Karabük, Kocaeli, Rize, Sakarya ve Trabzon’daki işletmelere de söz paketten kredi kullandırılacak.

Acil Destek Kredisi, 21 Ekim 2019'da hayata geçirildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına göre, KOSGEB KOBİ Finansman Destek Programı-Acil Destek Kredisi KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve bankalardan uygun kredi kullanabilmeleri amacıyla 21 Ekim 2019'da hayata geçirildi.

Kullandırılan kredi hacmi 445 milyon liraya ulaştı

Bu kapsamda, bugüne kadar bankalardan kullandırılan kredi hacmi 445 milyon liraya ulaştı. Söz konusu kredi miktarına ait kâr payı veya faizinin tamamı yani 126 milyon lirası KOSGEB tarafından karşılandı.

Acil destek kredileri kayıtlı işletmelere veriliyor

Dönemsel ve ihtiyaca yönelik verilen "acil destek kredileri", KOSGEB Veri Tabanı'nda kayıtlı ve aktif, KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel, KOSGEB desteklerinden yasaklı olmayan girişimci işletmeleri, stratejik ve öncelikli sektörlerde yer alan işletmeleri kapsıyor.

Programın işleyişi

Acil Destek Kredi Programları şu şekilde uygulanıyor:

- Acil Destek Kredisi uygulamasında destek kapsamı, üst limit ve destek oranı İcra Komitesi Başkanı olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından belirleniyor.

- Kredi vadesinin ilk 12 ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 ay olarak belirleniyor.

- Kredi faiz ve kar payı tutarları KOSGEB bütçesinden karşılanıyor ve program için gerekli bütçe aktarılıyor.

- Teminat sıkıntısı çeken işletmelerin bu sorunlarının giderilmesini teminen Kredi Garanti Fonu AŞ düzenlenecek protokole taraf oluyor.

- Genel başvuru ve uygulama kriterleri ile diğer hususlardaki iş ve işlemler KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği çerçevesinde yürütülerek ilgili taraflarla protokol imzalanıyor.