Selden etkilenen illerdeki KOBİ'lere destek kredisi sağlanacak Bakan Kacır, 300 bin liralık desteğin kâr payı veya faizinin tamamını KOSGEB'in karşılayacağını duyurdu.

AA & Ensonhaber

Karadeniz'de etkili olan şiddetli yağış, sel felaketini beraberinde getirdi.

Bölgedeki birçok ilde dereler taşarken, heyelanlar meydana geldi.

Maddi hasarın oluştuğu kentlerle ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından önemli bir karar alındı.

300 bin TL'ye kadar destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, selden etkilenen illerdeki KOBİ'lere KOSGEB tarafından 300 bin liraya kadar "Acil Destek Kredisi" sağlanacağını duyurdu.

Bakan Kacır, söz konusu KOBİ'ler için kredi programını hızla devreye aldıklarını söyledi.

Bu kapsamda 300 bin TL'ye kadar desteğin kâr payı veya faizinin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak.

"Allah, ülkemizi afetlerden korusun"

Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Felaketten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah, ülkemizi afetlerden korusun.

Sel felaketleri artacak uyarısı

Konuyla ilgili uzmanlar, küresel ısınma sonucu Karadeniz'de sel riskinin artacağı konusunda uyarıyor.

Engebeli arazi yapısının hakim olduğu bölgede sıklıkla toprak kaymaları ve seller meydana geliyor.