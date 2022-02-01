SHIB, SUN, CELO, JST, SLP ve GLMR Bitexen’de Listelendi

Türkiye’nin en geniş ürün yelpazesine sahip Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, platformuna yeni dijital paralar eklemeye devam ediyor.

Shiba Inu (SHIB), Sun (SUN), Celo (CELO), JUST (JST), Smooth Love Potion (SLP) ve Moonbeam (GLMR) kripto paralarını ürün yelpazesine ekleyen Bitexen Dijital Varlık Alım Satım Platformumuz, en geniş ürün çeşitliliğiyle hizmet sunmaya ve gelişmeye devam ediyor.

Türkiye’nin en geniş ürün yelpazesine sahip Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, platformuna yeni dijital paralar eklemeye devam ediyor. Son güncellemeyle birlikte Shiba Inu (SHIB), Sun (SUN), Celo (CELO), JUST (JST), Smooth Love Potion (SLP) ve Moonbeam (GLMR) kripto paralarını platformuna ekledi. Bitexen böylece, 183 kripto para ile hizmet sunarken gelişmeye devam ediyor. Bitexen, kendi sadakat coin’i BTXN Coin’in de yer aldığı en geniş ürün çeşitliliği ve işlem imkanıyla Türkiye’deki liderliğini sürdürmeye devam ediyor.

Bitexen’in platformuna eklediği yeni kripto paralar şöyle;

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu, Ağustos 2020'de "Ryoshi" takma adı altında anonim kişi ya da kişiler tarafından oluşturuldu. Ethereum blokzincirinde çalışan ERC-20 tabanlı bir tokendır. Shiba Inu, Dogecoin'in Srypt tabanlı madencilik algoritmasının Ethereum tabanlı karşılığı olmayı hedeflemektedir. Merkeziyetsiz ve spontane topluluk oluşturmak gibi amaçlarla yola çıktığı bilinmektedir.

Sun (SUN)

Sun (SUN), Tron (TRX) blokzincir ağında merkeziyetsiz finansın (DeFi) gelişimini ilerletmek için tasarlanmış bir kripto para birimidir. "TRON üzerinde Bitcoin'in birebir aynısı" olarak tanımlanan SUN, Tron'un TRC-20 token standardında çalışan gönüllü bir projedir. Gönüllülerden oluşan özel bir topluluk, yapılan işlemleri akıllı sözleşmeler aracılığıyla kontrol eder. Gelecek planları arasında, “merkeziyetsiz kredi, sigorta, likidite, sabit koinler” gibi alternatifler mevcuttur.

Celo (CELO)

Celo (CELO), mobil kullanıcılara kripto para birimleri için küresel ödeme altyapısı hizmetleri sunan bir platformdur. Hem kriptografik hem de merkez bankası dijital para birimleri (CBDC) olmak üzere dijital varlıkların cihazlar, operatörler ve ülkeler arasında bağımsız olarak kullanılabilmesini hedeflemektedir. Böylece para daha önce hiç olmadığı kadar mobil, küresel ve erişilebilir bir kimliğe bürünür. Dünyadaki herhangi bir telefon numarasına ödeme gönderme ve alma özelliği ile finansal faaliyetlerin küresel olarak herkes tarafından ulaşılabilir hale gelmesini sağlamaktadır. Celo'nun hedefi, merkeziyetsiz uygulamaların ve akıllı sözleşmelerin oluşturulmasına olanak sağlamaktadır. Merkeziyetsiz finansın (DeFi) özelliklerini kullanarak iki teknoloji arasında köprü görevi görmektir.

JUST (JST)

JUST, TRON blokzinciri üzerinde oluşturulmuş yeni bir merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosistemidir. JustStable olarak bilinen merkezi olmayan bir sabit koin ödünç verme platformu etrafında toplanmış eksiksiz bir ürün paketidir. Platform, aynı yılın başlarında Poloniex LaunchBase platformunda bir ilk borsa arzının (IEO) ardından Ağustos 2020'de piyasaya sürülmüştür. Platformun yerel yönetim tokeni (JST) Mayıs 2020'den beri dolaşımdadır.

Smooth Love Potion (SLP)

Smooth Love Potion (SLP) tokenleri, Axie Infinity oyunu oynayarak kazanılır. SLP, ERC-20 tabanlı bir tokendır. Axies olarak bilinen yeni dijital evcil hayvanları yetiştirmek için kullanılabilmektedir. Axie Infinity, hem oyunu oynamak hem de oyun ekosistemini büyütmek için harcadıkları zaman ve çaba için oyuncuları ödüllendiren yeni bir oyun türüdür.

Moonbeam (GLMR)

Moonbeam, Polkadot üzerinde Ethereum uyumlu bir akıllı sözleşme platformudur. Moonbeam, Substrate tabanlı bir ortamda Solidity projeleri oluşturmak veya dağıtmak için popüler Ethereum geliştirici araçlarını kullanmayı kolaylaştırmaktadır. Ethereum'un Web3 RPC'sini, hesaplarını, anahtarlarını, aboneliklerini ve daha fazlasını yansıtan bir platform olarak çalışmaktadır.

Bitexen Teknoloji A.Ş. Hakkında

2018 yılında İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurulan Bitexen Teknoloji A.Ş., geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye’de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alıyor. Kendi sadakat coin’ini sektöre sunan şirket, Türkiye’nin en geniş ürün çeşitliliği ve işlem imkânı sunan Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen ile kullanıcılarına hizmet veriyor.