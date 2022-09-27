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    Sıfır Atık Projesi ile 62,2 milyar lira, ekonomiye kazandırıldı

    Sıfır Atık Projesi ile 62,2 milyar lira, ekonomiye kazandırıldı

    5 yıl önce hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında, bugüne kadar toplanan yaklaşık 33,8 milyon ton geri kazanılabilir atık ile 62.2 milyar lira ekonomik kazanç elde edildi.
    • 27.09.2022 - 04:07
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi'nin tanıtımı, 26 Eylül 2017'de yapıldı.

    2023'e kadar Türkiye geneline yayılacak

    AA'nın haberine göre; 5 yıl önce hayata geçirilen ve aşamalı olarak, mahalli idareler, kamu kurumları, limanlar, havaalanları, otogarlar, tren garları, eğitim kurumları, alışveriş merkezleri, hastaneler, turizm tesisleri ve büyük iş yerleri gibi atık çeşitliliğinin fazla olduğu kurumsal noktalarda uygulanan projenin, 2023'e kadar Türkiye genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

    Sıfır Atık Projesi ile 62,2 milyar lira, ekonomiye kazandırıldı #1

    Hedef, geri kazanımı yüzde 35'e çıkarmak

    Bakanlık, geri kazanım oranının yüzde 35'e çıkarılması ve düzenli depolama oranının yüzde 65'e indirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

    Geri kazandırılan atık, ekonomiye 62.2 milyar lira sağladı

    Projenin başlangıcından bu yana, 20,4 milyon ton kağıt-karton, 5,4 milyon ton plastik, 2,3 milyon ton cam, yarım milyon ton metal, 5,2 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atık olmak üzere toplam 33,8 milyon ton geri kazanılabilir atık, Bakanlıktan lisans almış işletmelerce geri kazandırıldı.

    Toplanan bu atıklardan, 62,2 milyar lira ekonomik kazanç elde edildi.

    Sıfır Atık Projesi ile 62,2 milyar lira, ekonomiye kazandırıldı #2

    Tasarruftan elde edilen kazanımlar

    Ayrıca 195 bin ailenin bir yıllık enerji kullanımına eş değer 530 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu, 2 milyon hanenin bir yıllık su kullanımına eş değer 572 milyon metreküp su tasarrufu sağlandı; 1 metre yüksekliğinde, 9 bin 288 futbol sahası genişliğine eş değer 69 milyon metreküp depolama alanından da tasarruf edildi.

    Sıfır Atık Projesi ile 62,2 milyar lira, ekonomiye kazandırıldı #3

    347 milyon ağaç, kesilmekten kurtarıldı

    Projenin uygulanmasıyla, 3,9 milyon ton sera gazı salımı önlendi, 1,95 milyon dekarlık orman alanına eş değer 347 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı, 98 milyon araç deposuna eş değer 87 milyon varil petrolden ve 650 milyon ton ham maddeden tasarruf sağlandı.

    Sıfır Atık Projesi ile 62,2 milyar lira, ekonomiye kazandırıldı #4


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