Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), sigortacılık sektöründe enflasyon muhasebesi uygulaması hakkında "Sigortacılık Sektöründe Enflasyon Muhasebesi Uygulaması Hakkında Genelgesi" yayımladı.

SEDDK'dan yapılan açıklamaya göre, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri tarafından 2025 yılında enflasyon muhasebesi uygulanmaması kararlaştırıldı.

Açıklamada, 2024/10 sayılı Sigortacılık Sektöründe Enflasyon Muhasebesi Uygulaması Hakkında Genelge'nin yürüklükten kaldırıldığı belirtildi.

Buna göre sigorta şirketleri, 2025'te enflasyon muhasebesi uygulamayacak.

"DÜZENLEME VE DENETLEME YAPMAKLA YETKİLİ KURUM VE KURULUŞLARA SERBESTLİK TANINDI"

Sigortacılık Sektöründe Enflasyon Muhasebesi Uygulaması Hakkında Genelge'de şunlar kaydedildi:

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan 23 Kasım 2023 tarihli Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Finansal Tablolarının Enflasyona Göre Düzeltilmesi Hakkında duyuruda, kendi alanlarında düzenleme ve denetleme yapmakla yetkili olan kurum ya da kuruluşlara TMS 29 ya da Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardında yer alan hükümlerin uygulanmasına yönelik olarak öngörülenden farklı geçiş tarihleri belirleyebileceği ifade edilmiş olup kendi alanlarında düzenleme ve denetleme yapmakla yetkili kurum ve kuruluşlara enflasyon muhasebesinin uygulanmasına yönelik serbestlik tanınmaktadır.