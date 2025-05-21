'Siirt bıttım sabunu' coğrafi işaretle tescillendi

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Geleneksel yöntemlerle üretilen ve doğal yapısı ve benzersiz aromasıyla öne çıkan "Siirt bıttım sabunu", Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

Siirt Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, kentin kültürel ve ekonomik değerlerinin geleceğe taşınmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Türk Patent ve Marka Kurumuna bıttım sabununun "Siirt bıttım sabunu" adıyla tescili için yapılan başvurunun onaylandığı kaydedildi.

BITTIM SABUNU

Bıttım sabunu, yabani fıstık (bıttım) yağı ve menengiç yağından yapılıyor.

Bu sabunun egzama ve mantar gibi cilt hastalıklarını iyileştirmesi, kepek gibi döküntüleri ve saç dökülmelerini önlemesine yönelik araştırmalar yürütülüyor.