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    Simitlere yeni standart getirildi

    Türk Standartları Enstitüsü'nün hazırladığı yeni simit standardı, tasarı halinde meslek örgütlerine gönderildi.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2022 - 07:53
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 08:21
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    Simitlere yeni standart getirildi

    Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Milli Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan görüş alınarak, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan simit standardı tasarı halinde meslek örgütlerine gönderildi.

    Taslakta, simidin yapılışından nasıl satıldığına kadar birçok detaya yer verildi.

    Simitlere yeni standart getirildi - VİDEO

    4 farklı simit üretilecek

    Taslak halindeki standarda göre simit; sokak simidi, pastane simidi, dolgulu simit ve hamuru haşlanmış simit olmak üzere dört gruba ayrılacak.

    Simitlere yeni standart getirildi #1

    Çeşni ve malzeme de belirlendi

    Simit hamuru üzerine çeşni olarak susam tohumu, çöreotu, ay çekirdeği, chia tohumu ya da bu tahıllardan birkaçının karışımı serpilebilecek.

    Peynir, zeytin, sucuk, sosis, salam, çikolata gibi malzemeler de iç malzeme olarak kullanılabilecek.

    Simitlere yeni standart getirildi #2

    Kendine has tat ve kokuda olacak

    Taslağa göre simit, kendine has tat ve kokuda olacak. Acılaşmış, ekşimiş, küflenmiş, kokuşmuş olmayacak.

    Simidin iyi pişmiş ve kabarmış olması gerekecek.

    Simitlere yeni standart getirildi #3


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