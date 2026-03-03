Sinangil ve Gönül Mutfağı’ndan Hatay’da kadınlara özel pide atölyesi

Sinangil, Ramazan ayının manevi atmosferini Hatay’a taşıyarak Gönül Mutfağı ile anlamlı bir iş birliğine imza attı.

İskenderun’da düzenlenen geleneksel Ramazan pidesi atölyesinde, Gönül Mutfağı’nda aşçılık eğitimi alan kadınların sosyal ve ekonomik açıdan güçlenmelerine katkı sunulması amaçlanıyor.

Çalışma kapsamında kadınlar tarafından üretilen pideler de depremden etkilenen ailelerin iftar sofralarına ulaştırılıyor.

Türkiye’nin köklü ve öncü un markalarından Sinangil, kalite, güven ve toplumsal fayda odaklı yaklaşımını Ramazan ayında da devam ettiriyor. Sürdürülebilir üretim anlayışı ve güçlü marka mirasıyla faaliyetlerini sürdüren Sinangil, Hatay’da anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

GELENEKSEL RAMAZAN PİDESİ ATÖLYESİ

Şef Ebru Baybara Demir koordinasyonundaki Gönül Mutfağı Aşevi iş birliğiyle İskenderun’da kadınlara özel olarak düzenlenen geleneksel Ramazan pidesi atölyesi, kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sunarken aşçılık eğitimi alan kadınların mesleki birikimlerine de değer katıyor. Sinangil, proje kapsamında Gönül Mutfağı’na kapsamlı un desteği sağlayarak hem atölye çalışmalarının hem de iftar sofraları için sürdürülen üretim faaliyetlerinin kesintisiz şekilde devam etmesine katkıda bulunuyor.

İskenderun’da gerçekleştirilen atölyede katılımcı kadınlar, geleneksel Ramazan pidesinin hazırlanışına dair püf noktalarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buluyor. Sinangil’in yüksek kalite standartlarına uygun ürünleriyle gerçekleştirilen eğitim sürecinde, birlikte üretmenin ve paylaşmanın değeri ön plana çıkıyor. Atölyede kadınların el emeğiyle hazırlanan sıcak pideler, özenle paketlenerek depremden etkilenen ailelerin sofralarına ulaştırılıyor. Proje, Ramazan ayının birleştirici gücünü sahaya yansıtarak dayanışmanın somut bir örneğini ortaya koyuyor.

“TOPLUMSAL FAYDA SAĞLAYAN PROJELERİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Sinangil’in 60 yılı aşkın köklü geçmişiyle kaliteli ürünler sunmasının yanı sıra toplumsal değerlere de sahip çıktığının altını çizen Eksun Gıda Grubu Başkanı ve CEO'su Hasan Abdullah Özkan, şunları söyledi:

Her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da ülkemiz topraklarının bereketini sofralara taşıyoruz. Üretim gücümüzü ve kalite anlayışımızı toplumsal fayda ile de birleştirecek önemli projelere destek vermeyi sürdürüyoruz. Bu anlamda Hatay’da Gönül Mutfağı iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz bu atölye ile hem kültürel mirasımız olan Ramazan pidesini yaşatmayı hem de mutfakta aşçılık eğitimi devam eden kadınların birikim ve becerilerine destek olmayı amaçlıyoruz. Ramazan’ın paylaşma ve birlik ruhunu büyüten bu tür projeleri sürdürülebilir şekilde desteklemeye devam edeceğiz.

Depremin ardından dayanışma ruhunun güçlü şekilde hissedildiği Hatay’ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen özel proje, iftar sofralarına sıcak pideler ulaştırmasının yanında bölgedeki kadınların meslek edinmelerini sağlayarak, üretime katılımını destekliyor.