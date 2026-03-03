Turkcell ve ZTE/Netaş’tan yeni nesil Superbox iş birliği

Turkcell ile ZTE/Netaş, sabit kablosuz erişim (Fixed Wireless Access - FWA) alanında yeni nesil bir iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında ZTE/Netaş’ın 5G ve Wi-Fi 7 teknolojilerini bir araya getiren yeni nesil FWA çözümü, Turkcell’in geniş bant vizyonunu destekleyecek şekilde Turkcell 5G Superbox ekosisteminde konumlandırılacak.

Turkcell 5G Superbox; sabit internet altyapısına ihtiyaç duymadan, 5G şebekesi üzerinden fiber hızında internet deneyimi sunuyor. Ev ve ofislerde hızlı kurulum imkânı sağlayan çözüm, yüksek hız ve düşük gecikmeli bağlantıyı kullanıcıların ihtiyaç duyduğu her yere taşıyor.

ZTE/Netaş tarafından sunulan yeni nesil 5G + Wi-Fi 7 Superbox çözümü, 5G altyapısı üzerinden Gigabit seviyesinde veri hızları sağlarken; Wi-Fi 7 desteği ile ev ve ofis içinde daha yüksek kapasite, daha geniş kapsama alanı ve çoklu cihaz senaryolarında optimize edilmiş bağlantı performansı sunmayı hedefliyor. Çözüm; yoğun veri tüketimi gerektiren uygulamalar, bulut servisleri ve yüksek çözünürlüklü içerik deneyimleri için güçlü bir alternatif oluşturuyor.

"ÇALIŞMALAR HIZLANDI"

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, söz konusu iş birliği ile ilgili şunları söyledi:

Turkcell olarak, 5G’nin hayatımıza girmesiyle birlikte müşterilerimize her ortamda, kaliteli ve yüksek hızlı geniş bant deneyimi sunmak için çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. ZTE/Netaş ile geliştirdiğimiz yeni 5G Superbox, 5G’nin olduğu her yerde fiber hızında internet hizmeti sunarak Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğuna önemli bir katkı sağlayacak.

Bu iş birliği ile Turkcell, 5G’nin olduğu her yerde yüksek hızlı geniş bant erişimini daha fazla kullanıcıya ulaştırmayı amaçlıyor. ZTE/Netaş ise ileri teknolojiye sahip FWA çözümleriyle operatörlerin dijital dönüşüm yolculuğuna katkı sunmaya devam ediyor.

ZTE Avrupa Başkanı Lin Zhi, “Turkcell ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, ileri teknolojiye sahip FWA çözümlerimizi Türkiye’deki kullanıcılarla buluşturmak adına önemli bir adım. 5G ve Wi-Fi 7’nin birleşimiyle sunulan bu yeni nesil çözüm, ev ve ofislerde üstün bağlantı performansını mümkün kılarken operatörlerin geleceğe hazır altyapılar kurmasına da destek sağlayacak.” dedi.

Satışta olan Wi-Fi 7 destekli Superbox 5G modemler, 1 Nisan 2026’da 5G teknolojisinin kullanıma sunulmasının ardından 5G uyumlu modeme dönüşecek.