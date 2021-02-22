Sinop'ta 106 milyon lira borç yapılandırıldı

Borç yapılandırmasına ilişkin konuşan Sinop Defterdarı Günaydın, toplamda 14 bin 130 mükellefin vergi borcunun yapılandırıldığını söyledi.

Sinop Defterdarlığı tarafından, 32. Vergi Haftası nedeniyle Valilik önünde tören düzenlendi. Sinop Defterdarı Naci Günaydın, tören konuşmasında söze terörle mücadelede görev yapan personele, Gara şehitlerine ve sağlık çalışanlarına şükran dileklerini ileterek başladı.

SON TARİH 1 MART 2021

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un etkilerinden söz eden Günaydın, şu sözleri kaydetti:

“Bu kanun 17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun; geçmiş dönem kesinleşmiş vergi ve diğer alacakların faiz ve cezalarının kaldırılması ile esnaf ve mükelleflerimize borçlarını belirli bir plan dahilinde yapılandırma imkanı ve ödeme kolaylığı sağlamıştır. Sinop ili olarak Merkez ve ilçelerimiz dahil, 4 bin 751' i vergi dairesine bizzat gelerek başvuru ve 9 bin 379'u da internet üzerinden başvuru olmak üzere toplamda 14 bin 130 mükellefimizin vergi borç yapılandırılması gerçekleştirilmiştir. Yapılandırılan tutar ise, il düzeyinde 106 milyon TL’dir. Taksitle ödeme yapacak olan mükelleflerimiz için ilk taksit ödeme tarihinin en geç 1 Mart 2021 tarihi mesai saati bitimi olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim.”