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    Sinop'ta palamut azalınca lakerdanın kilosu 150 liraya çıktı

    Bu yıl lüfer bolluğu yaşanırken, denizden çıkan palamut sayısı az kalınca bu kez palamuttan üretilen lakerdanın fiyatı artışa geçti.
    • AA
    • 12.10.2021 - 11:33
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 12:50
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    Sinop'ta palamut azalınca lakerdanın kilosu 150 liraya çıktı

    Sinop'ta palamut ve toriğin (iri palamut) dilim şeklinde kesilip salamura edilerek kavanozlara konulmasıyla hazırlanan "lakerda"nın kilosu, bu yıl palamut avı az kalınca 150 liraya çıktı.

    PALAMUTTAN UMULAN BULUNMADI

    Karadeniz'de 1 Eylül'de başlayan av sezonunda balıkçılar, her zamanki gibi denizden önce palamut çıkmasını bekledi ama bu yıl umduğunu bulamadı.

    "BU SEZON PALAMUT AZ ÇIKINCA LAKERDALAR TORİKTEN YAPILIYOR"

    Sinop'ta 27 yıldır balıkçılık yapan İbrahim Gündoğdu, bu sezon palamudun az olması nedeniyle lakerda yapmak için toriğe yöneldiklerini belirtti.

    Gündoğdu, "Hamsinin ve çinekopun bol olması nedeniyle palamuttan bu yıl umudu kestik. Şu anda palamut yerine torik lakerdası yapıyoruz. Çok fazla torik de çıkmıyor." dedi.

    Sinop ta palamut azalınca lakerdanın kilosu 150 liraya çıktı #1

    "LAKERDAYA TALEP YÜKSEK"

    Az miktarda yaptıkları lakerdalar için talebin yüksek olduğunu ve bu talebi karşılayamadıklarını anlatan Gündoğdu, şunları kaydetti:

    "Geçen yıl palamut bolluğu yaşanırken vatandaşlarımız kilosu 100 liradan, ucuz lakerda yedi. Bu yıl balığın az olması nedeniyle il dışından gelen talepleri maalesef karşılayamıyoruz. Sınırlı sayıda yaptığımız lakerdaları da daimi müşterilerimize vermek zorunda kalıyoruz.

    Sinop ta palamut azalınca lakerdanın kilosu 150 liraya çıktı #2

    3 KİLOLUK TORİKTEN 2 KİLOLUK LAKERDA ÇIKIYOR

    Yaklaşık 3 kilogram ağırlığında olan ve büyüklüğüne göre tanesi 180 ile 220 lira arasında değişen torikler temizlenip dilimlendikten sonra 2 kilogram geliyor. İki kiloluk cam kavanozlarda yaptığımız lakerdaları da 300 liradan satışa sunuyoruz."

    Sinop ta palamut azalınca lakerdanın kilosu 150 liraya çıktı #3

    Sinop ta palamut azalınca lakerdanın kilosu 150 liraya çıktı #4

    Sinop ta palamut azalınca lakerdanın kilosu 150 liraya çıktı #5

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