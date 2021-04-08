Eski hükümlülerin hayata katılması ve kendi işini kurarak, ekonomik açıdan sorun yaşamaması için proje başlatıldı. "Sürü yönetimi kursunu" tamamlayan kursiyerlere hibe şeklinde destekler sağlanıyor.

Şırnak’ın Uludere ilçesinde eski hükümlülerin kendi işini kurması için devlet tam destek verdi. İlçede başlatılan "Eski Hükümlüler için Kendi İşini Kurma Projesi" kapsamında açılan kursları başarıyla tamamlayan eski hükümlüler, belgelerini aldı.

Adalet Bakanlığı, Uludere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan ’Sürü yönetimi kursunu’ tamamlayan kursiyerler düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda yapılan törene Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, kurum amirleri ve kursiyerler katıldı.

“DAHA ÖNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELERE KATILAN ESKİ HÜKÜMLÜLER İŞ SAHİBİ OLDU”

Sertifika dağıtım töreninde konuşan Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, eski hükümlülerin kendi işini kurma projesi kapsamında sürü eğitimi kursunu tamamlayan vatandaşlar için bir arada olduklarını söyledi. Kaymakam Solmaz, "6 ay önce yapılmış olan projelerden birinde yine eski hükümlülerimizle beraberdik. Hepsi iş sahibi olmuştu. Sizler içinde hayırlı olsun." dedi.

“SERTİFİKAYI ALANLARA MADDİ DESTEK VERİLİYOR”

Burada açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, eski hükümlülerin iş bulma konusunda devletin tam destek verdiğini belirterek, uygun koşulları sağlayan ve sertifikayı alanlara maddi destek verdiklerini söyledi.

Al, "Uludere ilçemizin genelinde hayata geçirdiğimiz proje sayesinde 98 eski hükümlü vatandaşımız kurslarını başarıyla tamamladı.

Şırnak'ta kendi işlerini kurmak isteyen eski hükümlülere devlet desteği VİDEO

ASGARİ ÜCRETİN 15 KATINA KADAR HİBE

Ceza infaz kurumlarından salıverilen vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal yönden meslek edinmeleri kendi işlerini kurma yönünden İŞKUR Genel Müdürlüğünün asgari ücretin 15 katına kadar hibe desteği veriliyor. Geçmişte bir suç işlemiş olsa da devletimizin desteği tam." diye konuştu.

“HEPİNİZ KENDİ İŞİNİZİ KURUP BİRER İŞ SAHİBİ OLACAKSINIZ”

Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek ise Adalet Bakanlığının hayata geçirdiği projelerden birini uyguladıklarını söyledi. Ürek, "Devletimizin destekleriyle hepiniz kendi işinizi kurup birer iş sahibi olacaksınız şimdiden hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

“VATANDAŞLARIMIZA HAYVAN VE ARI HİBE VERİLECEK”

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat İnan ise "Kursiyerler İŞKUR kapsamında tarım hayvancılık alanında eğitimler verildi. Bu eski hükümlü vatandaşlarımız için müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Müdürlüğü ortaklığında proje yapıp İŞKUR’a başvuruda bulunacağız. Vatandaşlarımıza hayvan ve arı hibe olarak vereceğiz. 3 yıl boyunca denetimlere tabi tutacağız. İnşallah önümüzdeki hafta 50 eski hükümlü vatandaşımız da aynı kurstan faydalanacaktır." dedi.