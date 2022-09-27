Sanatkarlar işlerini yaparken kendilerinden de bir şeyler katar. Sivas’ın Gemerek ilçesinde yaşayan Hacı Mehmet Kartal da sobalarını üretirken hayallerini yaptığı işe yansıtanlardan.

Sobacılık, doğalgaz kullanımının yayılması ve teknoloji karşısında gerileyen bir meslek oldu.

Gemerek ilçesinin Yenihayat Mahallesi'nde yaşayan Hacı Mehmet Kartal, unutulmaya yüz tutmuş sobacılık ve kuzinecilik mesleğini 43 yıldır sürdürüyor.

Hacı Mehmet Kartal, soba ve kuzinecilik mesleğini alışagelmişin dışında farklı modeller üreterek yaşatmaya çalışıyor.

İşine farklılık kattı

Kartal, mesleğini severek yapsa da teknolojinin gelişmesiyle mesleğinin bitme noktasına geldiğini söyledi. Kartal, sobacılığı cazip hale getirmek için yaptığı işe bir yenilik kattı ve ürettiği farklı modellerle vatandaşların ilgisini çekmeyi başardı.

Kartal, sobanın farklı modellerini ürettiğini belirterek, “Kendi kendimize bazı modeller çıkardık. Eskiden mesela teneke tavuğu, çingene tavuğu dedikleri bir model vardı. Teneke kapatılıp yanına ateş konuluyordu. O şekilde eti pişirmeye çalışıyorlardı. Bunu sac üzerinden alarak bu modele çevirdim. İçine elektrik verdiğim, yanıyormuş gibi gösterdiğim bir soba modelim var.” diye konuştu.

Sivaslı soba ustası, mesleğini yeni model üreterek ayakta tutuyor ViDEO







Araba şeklindeki soba favori



Kartal’ın ürettiği modeller arasında araba şeklindeki soba ise görenlerin dikkatini çekiyor.

Mangal ve semaver için alanlar var

Kartal, kuzine sadece ısınmak için değil mangal ve semaver amaçlı da kullanılabilir halde üretiyor. Kimi vatandaşlar ısınmak veya mangal yapmak için sobaları alsa da kimileri de süs eşyası olarak kullanıyor.

Sobacılık artık son demlerini yaşıyor

Sobacı Hacı Mehmet Kartal, sobacılık mesleğinin gitgide erdiğini söyleyerek, “Elimizden geldiğince soba üretmeye çalışıyorum. Bu işler 1995 yılına kadar gitti. Ondan sonra genellikle kalorifer sistemi dediğimiz; kömürlü, mazotlu ve elektrikli sisteme döndüğünden dolayı bu meslek gitgide eridi. Genellikle bu sobacılık dediğimiz meslek yavaş yavaş son ömrüne doğru geliyor. Yine de şunu bilmek lazım hiçbir meslek hiçbir zaman tabana vurmuyor. On kişi ekmek yiyeceği zaman 2 kişiye kadar düşebiliyor ama ekmek yeme modelini her zaman bulunduruyor.” dedi.

“Uçakla Avrupa'ya soba götüren gurbetçiler var”

İHA'nın haberine göre, Kartal, buradan arabalarla hatta uçakla Avrupa’ya soba götürüldüğünü ifade ederek, “Hiçbir meslek ölmüyor. Fakat azalabiliyor. Benim çıraklık zamanımda dört çırakla çalışıyordu bir usta. Ben 40 senedir kendi adıma çalışıyorum bir tane çırak yetiştirebildim o çırağım da şu anda başka bir işle meşgul. Avrupa’dan bile insanlar ufak tefek malzemeleri getirip burada bize tamir ettirip geri götürüyorlar. Bizim bu Almancı diye hitap ettiğimiz insanlar geliyor, buradan arabalarıyla hatta uçakla Avrupa’ya götürüyorlar. Ama biz burada kıymetini bilemiyoruz.” şeklinde konuştu.







