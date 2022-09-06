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    Sky yayınında, Liz Truss'ı bekleyen ekonomik zorluklar anlatıldı

    İngiliz sunucu, ülkenin yeni liderinin karşılaşacağı ekonomik sorunları dile getirdi. Harcanabilir gelirde düşüş beklentisi aktarılırken, "G7'de en yüksek enflasyon İngiltere'de" hatırlatması yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2022 - 11:10
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 11:29
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    Sky yayınında, Liz Truss'ı bekleyen ekonomik zorluklar anlatıldı

    İngiltere'nin bir sonraki başbakanı olarak seçilen Liz Truss, küresel enflasyonun ortasında ülkesine liderlik etmeye çalışacak.

    Sky televizyonu'nda, Truss'ın yüzleşmeye hazırlandığı zorluklara dikkat çekildi.

    Truss'ın ekonomi ile sınavı

    Ekrana yansıtılan grafiklerle durumu özetleyen sunucu, Truss'a işaret ederek, "Bazılarını kontrol edebilir, bazılarını edemez." dedi.

    Enerji fiyatları anlatılarak, son birkaç ayda kaydedilen çarpıcı artışa dikkat çekildi ve "Neredeyse rekor bir düzey." ifadesi kullanıldı.

    Sky yayınında, Liz Truss'ı bekleyen ekonomik zorluklar anlatıldı ViDEO

    Harcanabilir gelirde düşüş bekleniyor

    Hane halkının harcanabilir gelirinde ise en büyük düşüşlerin beklendiği belirtilerek, ülkenin yeni başbakanının bu durumla başa çıkması gerektiği anlatıldı.

    İngiltere halkının gerçek kazancıyla ilgili grafiği yorumlayan sunucu, ayrıca enflasyon tablosuna da vurgu yaptı.

    Sky yayınında, Liz Truss ı bekleyen ekonomik zorluklar anlatıldı #1

    G7'de en yüksek enflasyon İngiltere'de

    Sunucu, "İngiltere, G7'de en yüksek enflasyon oranına sahip. Kimse niye olduğunu bilmiyor ama İngiltere inatçı bir şekilde yüksek enflasyona sahip." diye ekledi.

    Ülkedeki enflasyonun, gelecek birkaç ayda daha yukarı yönlü olmasının beklendiği yönündeki tahminler paylaşıldı.

    Sky yayınında, Liz Truss ı bekleyen ekonomik zorluklar anlatıldı #2


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