SON DAKİKA! Kurumlar vergisi beyanname süresi 5 Mayıs'a kadar uzatıldı

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Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ve ödemelerindeki son gün 30 Nisan olarak açıklanmış ve uzatılmayacağı bildirilmişti.

Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yapılan yoğun talep nedeniyle görülen ihtiyaç üzerine sürede uzatmaya gidildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), süre uzatımını, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla duyurarak "2024 Hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ile e-defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile elektronik defter ve berat dosyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemine yüklenme süresi uzatıldı." dedi.

KURUMLAR VERGİSİ 5 MAYIS 2025 PAZARTESİ GÜNÜ SONUNA KADAR

GİB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

29 Nisan 2025 tarihli ve 188 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 30 Nisan 2025 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 hesap dönemine ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

E-DEFTERLERİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMA SÜRESİ 16 MAYIS'A KADAR

12 Mayıs 2025 (10 Mayıs 2025 tarihinin resmi tatile rastlaması nedeniyle) ve 14 Mayıs 2025 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken elektronik defter ve berat dosyalarının yüklenme süresi 16 Mayıs 2025 Cuma günü sonuna kadar, uzatılmıştır.

SÜRE UZATIMI İÇİN TALEP GELMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün katıldığı Bloomberg HT ve HaberTürk ortak yayınında "gelir vergisi beyanname verme süresinin uzatılmasına dair" soru üzerine "Kurumlar vergisi beyannamesinin son tarihinin 30 Nisan olduğu bir yıl öncesinden belirli. Dijital bir çağdayız, bütün veriler elektronik ortamda. Artık muhasebe el yordamıyla yapılmıyor. Ona rağmen tabii ki uzatma talepleri her zaman oluyor. Gelir İdaresi'yle bir istişarede bulunduk, arkadaşlar bir ihtiyaç olmadığını düşündüklerini söylediler. Ancak bu yönde epey talep var. Bu konuda dün parti grubumuzdan da bu yönde talepler iletildi. Ben genelde arkadaşların teknik görüşüne saygı duyarım, benim çalışma tarzım o. Ben şimdi toplantı sonrası Gelir İdaresi Başkanımızla tekrar görüşeceğim, gerekirse 1-2 gün belki uzatırız." yanıtını vermişti.