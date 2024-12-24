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Haber Merkezi

Tüm Türkiye, komisyondan çıkacak 2025 asgari ücret zammını beklerken bu kapsamda yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik asgari ücret komisyonu 4. kez bu akşam toplandı.

İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta yapan komisyon, üçüncü toplantısını da 19 Aralık'ta gerçekleştirmişti.

Komisyon toplantısı kapsamında açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücreti ve işverene sunulacak desteği açıkladı.

İŞVERENE 1000 TL DESTEK

Son dakika gelişmesinde, Bakan Işıkhan, toplantı sonrası kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu..

Baskan Işıkhan, açıklamasında 2025 yılında uygulanacak olan asgari ücreti 22 bin 104 TL olarak açıklarken, işverene desteğin ise 700 TL'den 1000 TL'ye çıkarıldığını bildirdi.

Öte yandan asgari ücret görüşmelerinde önemli başlıklardan biri olan asgari ücret desteğinin 1000 lirayı geçmesi bekleniyordu.

İŞVERENE MALİYETİ

Hükümet, bu yılın ilk 9 ayında 1.5 milyon işletmeye yaklaşık 38 milyar liralık asgari ücret desteği imkanı sundu.

Asgari ücret desteği işverenin maliyetini bu yıl 22 bin 852 liraya düşürürken, gelecek yıl için de 700 liralık destek 1000 lira oldu.

Buna göre, brüt 26 bin 2 lira olan asgari ücretin, 22 bin 104 lirasını net asgari ücret, 3 bin 640 lirasını SGK primi ve 260 lirasını işsizlik sigortası primi oluşturdu.

Brüt 26 bin 2 lira olan asgari ücretin, 4 bin 30 lirasını SGK primi (işveren payı) ile 520 lirasını işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 30 bin 552 lira oldu.