SON DAKİKA: TCMB, Mart 2025 politika faizini yüzde 45’ten yüzde 42,5’e indirdi

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), daha önce 2025 yılı içinde 12 değil 8 toplantı yapacağını açıklamıştı.

TCMB, politika faizinin oranı kararını alacağı mart ayı toplantısı bugün gerçekleşti.

Son dakika haberine göre, Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını belirlendiği Para Politikası Kurulu (PPK), sonuçlandı.

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45’ten yüzde 42,5’e indirilmesine karar verdiğini açıkladı.

POLİTİKA FAİZİ 250 BAZ PUAN DÜŞÜRÜLDÜ

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 250 baz puan indirimle yüzde 45’ten yüzde 42,5’e çekilmesine karar verdi.

Böylelikle Aralık 2024’ten bu yana politika faizi, yüzde 750 baz puan indirmiş oldu.

Bundan sonraki PPK toplantısı 17 Nisan’da 2025'te yapılacak.

FATİH KARAHAN, TOPLANTIYA BAŞKANLIK ETTİ

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlık ettiği ocak ayı toplantısında alınan kararlar Merkez Bankası’nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

BEKLENTİLER GERÇEKLEŞTİ

Tüm beklenti anketlerine ve TCMB piyasa katılımcıları anketine katılanların ortak görüşü, TCMB'nin politika faizini yüzde 42,5'e indirmesi yönündeydi.

"ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİ GERİLEDİ"

Merkez Bankası, toplantı sonrasında alınan kararları şöyle özetledi:

Enflasyonun ana eğilimi ocak ayındaki artış sonrasında şubat ayında gerilemiştir. Bu dönemde temel mal enflasyonu görece düşük seyrini korurken, hizmet enflasyonu ocak ayına özgü artışın ardından yavaşlamıştır. Yurt içi talep dördüncü çeyrekte öngörülenin üzerinde olmakla birlikte, enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde seyretmiştir. Öncü veriler bu destekleyici görünümün yılın ilk çeyreğinde de sürdüğünü ima etmektedir. Para politikası duruşunun kredi ve mevduat piyasaları ile iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

"DEZENFLASYON SÜRECİ GÜÇLENDİ"

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk Lirası'nda reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleyecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

"STERİLİZASYON ARAÇLARI ETKİLİ ŞEKİLDE KULLANILMAYA DEVAM"

Son dönem kredi büyümesi gelişmeleri göz önünde bulundurularak, makro finansal istikrarı korumak ve sıkı parasal duruşu desteklemek amacıyla ek adımlar atılmıştır. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

HEDEF YÜZDE 5

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Bu doğrultuda, tüm para politikası araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ ADIMLARI

Tarih / Faiz oranı

Mayıs 2023: Yüzde 8,50

Haziran 2023: Yüzde 15,00

Temmuz 2023: Yüzde 17,50

Ağustos 2023: Yüzde 25,00

Eylül 2023: Yüzde 30,00

Ekim 2023: Yüzde 35,00

Kasım 2023: Yüzde 40,00

Aralık 2023: Yüzde 42,50

Ocak 2024: Yüzde 45,00

Şubat 2024: Yüzde 45,00

Mart 2024: Yüzde 50,00 (En son faiz artırımı yapılan tarih)

Nisan 2024: Yüzde 50,00

Mayıs 2024: Yüzde 50,00

Haziran 2024: Yüzde 50,00

Temmuz 2024: Yüzde 50,00

Ağustos 2024: Yüzde 50,00

Eylül 2024: Yüzde 50,00

Ekim 2024: Yüzde 50,00

Kasım 2024: Yüzde 50,00

Aralık 2024: Yüzde 47,50

Ocak 2025: Yüzde 45,00

Mart 2025: Yüzde 42,50

PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI TAKVİMİ

17 Nisan 2025

19 Haziran 2025

24 Temmuz 2025

11 Eylül 2025

23 Ekim 2025

11 Aralık 2025

22 Ocak 2026

12 Mart 2026