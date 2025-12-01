SON DAKİKA! Türkiye ekonomisi 2025'in üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7 büyüdü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son dakika haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz-Eylül 2025 dönemini içeren ait Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

GSYH 2025 yılı üçüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,7 arttı.

Böylece Türkiye ekonomisi, büyüme trendini 21. çeyreğe taşımış oldu.

İNŞAAT SEKTÖRÜ 2025 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 13,9 ARTTI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2025 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat yüzde 13,9, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 10,8, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 10,1, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 9,6, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 7,1, sanayi sektörü yüzde 6,5, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 6,3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 4,4, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 2,1 arttı. Tarım sektörü ise yüzde 12,7 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,4 arttı.

GSYH 2025 YILININ ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE CARİ FİYATLARLA 17 TRİLYON 424 MİLYAR 718 MİLYON TL

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41,6 artarak 17 trilyon 424 milyar 718 milyon TL oldu. GSYH'nin üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 432 milyar 880 milyon olarak gerçekleşti.

HANEHALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI 2025 YILININ ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 4,8 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2025 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 4,8 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,8, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 11,7 arttı.

MAL VE HİZMET İHRACATI 2025 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 0,7 AZALIRKEN İTHALATI YÜZDE 4,3 ARTTI

Mal ve hizmet ihracatı, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 0,7 azalırken ithalatı yüzde 4,3 arttı.

İŞ GÜCÜ ÖDEMELERİ 2025 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 41,1 ARTTI

İş gücü ödemeleri, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41,1 arttı. Net işletme artığı/karma gelir yüzde 43,5 arttı.

İŞ GÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇERİSİNDEKİ PAYI YÜZDE 35

İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 35 iken, bu oran 2025 yılında da yüzde 35 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 46 iken yüzde 46,7 oldu.

ÖNCEKİ ÇEYREKLERDEKİ BÜYÜME VERİLERİ

Türkiye ekonomisi, 2024'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 2,8; 2025 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2,0 ve ikinci çeyreğinde ise yüzde 4,8 büyüme kaydetmişti.

GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA

GSYİH, “bir ülkenin belirli bir dönemde ürettiği tüm mal ve hizmetlerin toplam piyasa değeri” olarak tanımlanıyor.