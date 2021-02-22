Sosyal medya fenomeni Havranlı Şevki Savran'ın koyunları sigortalandı

Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Benli, “Hayvancılık bilgisi ve sevgisiyle hepimize örnek olan Şevki Savran’ın hayvanlarına 'Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası' ile destek olduk" dedi.

Hayvancılık bilgisi ve sevgisiyle son günlerde sosyal medyada gündemde yer alan "küçük çoban" Havranlı Şevki Savran ve ailesinin 43 koyunu, Türkiye Sigorta tarafından "Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası Poliçesi" kapsamında güvence altına alındı.

"HEDEF, SİGORTA BİLİNCİNİN ÇİFTÇİLER NEZDİNDE YAYGINLAŞTIRILMASI"

Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü ve aynı zamanda Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli, tarım ve hayvancılık sektöründe her türlü riske karşı kapsamlı güvence sunan TARSİM’in bu konudaki sigorta bilincini adım adım geliştirdiğini belirtti.

Üreticileri mağdur edebilecek hastalık, doğal afet, kaza ve hırsızlık gibi durumlar ile sıklıkla karşılaştıklarını ifade eden Benli, tarım sigortalarının bu risklere karşı önemli bir güvence olduğunu kaydetti.

“ÇİFTÇİMİZİN YANINDA YER ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Benli, konuşmasına “Bu doğrultuda hayvancılık bilgisi ve sevgisiyle hepimize örnek olan Şevki Savran kardeşimiz ile bir araya gelmekten ve hayvanlarına 'Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası' poliçemizle destek sunmaktan mutluluk duyduk. Türkiye Sigorta olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milletin efendisi olarak nitelediği çiftçimizin yanında yer almaya, sorunlarına çözüm sunmaya devam edeceğiz." şeklinde devam etti.