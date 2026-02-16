İki bakanlıktan ortak influencer eğitimi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve Reklam Özdenetim Kurulu iş birliğiyle yürütülen "Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri (Influencer) Eğitimi"nin dördüncüsü, geniş bir katılımla, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Eğitim programı kapsamında Ticaret Bakanlığı temsilcileri tarafından; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat çerçevesinde tüketicilerin korunmasına yönelik düzenlemeler, Reklam Kurulu'nun yapısı, işleyişi ve sosyal medya reklamlarına ilişkin yasal yükümlülükler, emsal kararlar ışığında katılımcılara aktarıldı.

VERGİSEL SORUMLULUKLAR VE REKLAM ETİĞİ ÜZERİNDE DURULDU

Ayrıca; sosyal medya etkileyicilerinin vergisel sorumlulukları, reklam etiği, kişisel verilerin korunması ve fikri mülkiyet hakları gibi önemli başlıklar detaylıca ele alındı.

Dijital ortamda yasa dışı bahis ve kumarla mücadele kapsamında, sosyal medya etkileyicilerinin hukuki sorumlulukları ve uygulanacak yaptırımlar detaylandırıldı.

"YASA DIŞI BAHİS VE KUMAR FAALİYETLERİ TANITILMAMALI"

Söz konusu eğitim programında, Ticaret Bakanlığı'nın paydaşı olduğu "Dijital Ortamda Yasa Dışı Bahisle Mücadele Eylem Planı" kapsamında yürütülen çalışmalara özel bir bölüm ayrıldı.

Sosyal medya mecralarının yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin tanıtımında bir araç olarak kullanılmasının önlenmesi amacıyla; etkileyicilerin bu tür içeriklerin yayılmasındaki hukuki ve cezai sorumlulukları, yasa dışı bahis reklamlarının toplum sağlığı ve ekonomik düzen üzerindeki tahribatları anlatıldı.

REKLAM KURULUNUN İDARİ YAPTIRIMLARI ANLATILDI

Söz konusu içeriklere yönelik Reklam Kurulu tarafından uygulanan idari yaptırımlar, hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Bu çerçevede, sosyal medya etkileyicilerinin dijital mecralarda yasa dışı bahis ve kumarın özendirilmesine karşı sergileyecekleri tutumun, yasa dışı bahisle mücadelenin başarısında anahtar rol oynadığı vurgulandı.

INFLUENCER'LAR SORUMLU DAVRANMAYA DAVET EDİLDİ

Ticaret Bakanlığı, eğitimle ilgili bilgi vererek şu ifadeleri kullandı:

Kamu kurumları ile sosyal medya etkileyicilerini bir araya getiren bu program ile sosyal medya etkileyicilerinin (influencer) mevzuata uyum bilincinin güçlendirilmesi, tüketicilerin dijital mecralardaki güvenliğinin artırılması ve sorumlu reklamcılık anlayışının dijital ekosistemin tamamına yayılması amaçlanmaktadır.