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Sosyal ve ekonomik destek ödemeleri gerçekleştirildi

SED ile çocuklar, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde destekleniyor. Bu amaçla toplam 1 milyar 401 milyon lira tutarındaki destek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

AA AA
16.07.2025 13:49
Sosyal ve ekonomik destek ödemeleri gerçekleştirildi

Çocuklara yönelik hizmetlerin sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımında bulunuluyor.

SED ile çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amaçlanıyor.

TOPLAM 1 MİLYAR 401 MİLYON LİRA

Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için temmuza yönelik toplam 1 milyar 401 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesinin hesaplara yatırıldığı bildirildi.

SED ORTALAMASI 8 BİN 198 LİRAYA YÜKSELDİ

Yetkililer temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle SED ödemesinin 8 bin 198 liraya yükseldiğinin altını çizerek, artışlı ödemelerin ağustosta hak sahiplerinin hesabına yatırılacağını bildirdi.

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