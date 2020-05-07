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S&P, Türkiye'nin kredi notunu güncelledi
Standart and Poors, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B+" ve uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunu ise "BB-" olarak teyit etti.
- AA
- 06.05.2020 - 23:48
Kredi dercelendirme kuruluşu Standart and Poors, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B+" ve uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunu ise "BB-" olarak teyit etti.
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