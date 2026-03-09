Abone ol: Google News

SPK açığa satış yasağının 13 Mart seans sonuna kadar devamına karar verdi

SPK, Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış yasağı ile kredili işlemlerde öz kaynak oranının esnetilmesine ilişkin tedbirlerin 13 Mart seans sonuna kadar sürmesine karar verdiğini açıkladı.

İsrail'in ABD desteğiyle İran'a saldırmasının ardından Türkiye de vatandaşın mağduriyetinin önüne geçilmesi için pay piyasalarında ve finans dünyasında tedbirlerini aldı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 13 Mart seans sonuna kadar devam edilmesini kararlaştırdı.

SPK, konuya ilişkin duyuru yayımladı.

BORSA PAY PİYASALARINDA AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ YASAK

Buna göre, Kurul, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 13 Mart seans sonuna kadar devam edilmesine karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)

