SPK: Borsa İstanbul'da tedbir süresi uzatıldı

AA

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), borsada yaşanan sert düşüşün ardından 23 Mart'ta alınan tedbirlerin süresini uzattığını duyurdu.

Borsa İstanbul'da yaşanan sert düşüşün ardından alınan ve 25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar devam edecek tedbirlerin süresi 1 ay daha uzattı.

SPK'dan yapılan açıklamada, tedbirlerin 30 Mayıs 2025 seans sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

SÜRE 30 MAYIS 2025 SEANS SONUNA KADAR UZATILDI

Kurulun 2025 yılına ait 24. haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, 25 Nisan seans sonuna kadar devam etmesi kararlaştırılan tedbirin süresi 30 Mayıs 2025 seans sonuna kadar uzatıldı.

SPK AÇIKLAMA YAPTI

SPK'dan yapılan açıklamada, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına ve redili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirlerin 30 Mayıs 2025 seans sonuna kadar devam edeceği belirtildi.