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SPK, pay piyasalarındaki açığa satış yasağını uzattı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ve halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına ilişkin tedbir ve uygulamaları 29 Ağustos seans sonuna kadar uzattı.

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SPK, pay piyasalarındaki açığa satış yasağını uzattı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bültenine göre, açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ve pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına dair tedbir ve uygulamaların uzatıldığını duyurdu.

AÇIĞA SATIŞ YASAĞI UZATILDI

Açıklamada şöyle denildi:

"Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamaların 29 Ağustos seans sonuna kadar uygulanmasına devam edilmesine karar verilmiştir."

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