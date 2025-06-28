SPK, pay piyasalarındaki açığa satış yasağını uzattı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bültenine göre, açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ve pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına dair tedbir ve uygulamaların uzatıldığını duyurdu.

AÇIĞA SATIŞ YASAĞI UZATILDI

Açıklamada şöyle denildi: