SPK'dan açığa satış ve öz kaynak oranı tedbirlerinde uzatma kararı

Yatırımcıyı korumak adına atılan adımlar sürüyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 8 Mayıs seans sonuna kadar devam edilmesine karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yapılan duyuruya göre, açığa satış işlemlerine ilişkin yasağın yanı sıra kredili sermaye piyasası işlemleri süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirler de 8 Mayıs'a kadar devam edecek.

AÇIĞA SATIŞ NEDİR?

Açığa satış, yatırımcının elinde bulunmayan bir hisseyi aracı kurumdan ödünç alarak piyasada satması, ardından fiyat düştüğünde aynı hisseyi daha düşük bir fiyattan geri alıp iade etmesi işlemidir. Bu yöntemde amaç, fiyat düşüşünden kâr elde etmektir ve genellikle düşüş yönlü beklentileri değerlendirmek isteyen yatırımcılar tarafından kullanılır.

Ancak açığa satış işlemleri yüksek risk içerdiğinden belirli kurallara tabidir. SPK düzenlemeleri kapsamında bu işlemi yalnızca uygun yatırımcı profilleri gerçekleştirebilir ve teminat bulundurma zorunluluğu vardır.

AÇIĞA SATIŞ YASAĞI NEDİR?

Ayrıca piyasalardaki aşırı oynaklığı sınırlamak amacıyla SPK veya Borsa İstanbul tarafından dönemsel olarak açığa satış yasakları uygulanabilir. Bu tür durumlarda, yasak kapsamındaki hisse ve işlemleri takip etmek yatırımcılar açısından önem taşır.