SPK'nın Borsa İstanbul kararının süresi uzatıldı

Yurt içinde önümüzdeki hafta takip edilecek verilere bakıldığında 3 Temmuz'da TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verisi öne çıkıyor.

Yurt içinde geçen hafta alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken BIST 100 endeksi yüzde 2,19 yükselişle 9.404,89 puandan kapandı.

PAY PİYASALARINDA AÇIĞA SATIŞ YASAĞI

Öte yandan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) cuma günü yayımlanan bültenine göre, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalar 29 Ağustos seans sonuna kadar uzatıldı.

DÖVİZ

Dolar/TL haftayı önceki haftalık kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 39,9070'ten tamamladı.

TÜRKİYE'NİN EKONOMİ GÜNDEMİ

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi işsizlik oranı ve dış ticaret dengesi, salı imalat sanayi PMI, perşembe enflasyon ve haftalık para ve banka istatistikleri, cuma reel efektif döviz kuru verileri takip edilecek.