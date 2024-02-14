STK başkanlık koltuğu kariyer hedefi oldu! Sayılarla Türkiye'nin başkanları Ülkemizde bir kurumun başkanına, görevde iken de görev sonrasında da "başkan" diye hitap ediliyor. Toplumda bir dönem "başkan" ya da "başkan yardımcısı" olmayan yok denecek kadar azaldı. "Başkan olmak" nerede ise bir kariyer hedefine dönüşüyor. Türkiye'deki "Başkan" ünvanını rakamlarla gözler önüne sermek istedik.

Özel Haber

Türkiye'de ekonomiye yön veren sivil toplum örgütlerinin başkanları, yöneticisi olduğu teşkilatların üzerinde etkisini koruyor.

Genel kurullarında tekrar tekrar seçilen bu başkanların, koltuklarını uzun yıllar işgal ettikleri görülüyor.

"Başkan"lara, bulunulan ortamda bu ünvanla hitap ediliyor. Ve bazen aynı anda birçok başkanla bir arada bulunulması "Türkiye’de kaç tane başkan var?" sorusunu akıllara getiriyor.

Siyasi parti başkanı sayısı: 130 bin 83

Türkiye'de ekonomiye yön veren sivil toplum örgütlerinin dışında 141 siyasi partinin 81 ilde il başkanları ve 922 ilçesinde de ilçe başkanları bulunuyor. Türkiye'de sadece siyasi parti başkanı sayısı 130 bin 83 olarak hesaplanıyor.

İl ve ilçe belediye başkanları: 2 bin 6

İl, ilçe, belde belediye başkanları ile bu belediyelerin meclis başkanlarının sayısı 2 bin 6 kişi.

Siyasi partilerin il, ilçe başkanlarının yanı sıra disiplin, gençlik, kadın kolları gibi birçok sayıda kolda 200 bine yakın başkan görev yapıyor.

Sivil toplum kuruluşu başkanı sayısı: 184 bin 361

Son yapılan sayıma göre; Türkiye'de 121 bin 720 dernek, 5 bin 775 vakıf, 604 sendika, 3 bin 3 oda ve 53 bin 259 kooperatif bulunuyor. Toplamda 184 bin 361 sivil toplum kuruluşu olduğu görülüyor.

Aralarında TOBB, TESK, TZOB, Noterler Birliği, Barolar Birliği, Bankalar Birliği, Veteriner Hekimler Birliği, TTB, TMMOB, Eczacılar Birliği, YMMO gibi kuruluşların yer aldığı 14 kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşlarında ise 1.904 başkan görev yapıyor.

Oda başkanı maaşı: 60 bin lira

Oda başkanlarının maaşını, üye sayısına göre yasa belirliyor. Oda başkanlarının maaşı, en az 3 asgari ücret üzerinden belirleniyor ve üye sayısı arttıkça 4 ya da 5 katına da çıkartılabiliyor. Oda başkanlarının maaşının ortalama 60 bin lira olduğu belirtiliyor.

Kooperatif başkanı maaşı: 50 bin lira

Kooperatif başkanlarının maaşı ise üye tarafından belirleniyor ve genel kurulda yasalaşıyor ancak ortalama 50 bin liranın altında kalmıyor.

Kaç yıldır aynı koltukta oturuyorlar?

Başkanların genellikle uzun yıllardır genel kurullarda yıkılmadan aynı koltukta oturduğu görülüyor.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) eski başkanı Suat Yalkın, 1983 yılından vefat ettiği 2009 yılına kadar görevinde kalan başkanların arasında yer alıyor.

Nazmi Akbacı da 1954-2002 yılları arasında toplam 48 yıl, İstanbul Oto Sanatkarları Esnaf Odası Başkanlığı'nı yapması ile tanınıyor.

Köklü sivil toplum kuruluşlarında görev yapan başkanların özgeçmişlerine bakıldığında ortalama 20 yıldır aynı görevde oldukları görülüyor.

"Emret Başkanım" araştırmasına göre Türkiye’nin 6 milyon başkanı var

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO), "Emret Başkanım" adlı araştırmasıyla, Türkiye'de çeşitli alanlarda görev yapan 6 milyon 107 bin 108 başkan belirlediği açıklanmıştı.

Bu sayıya sivil toplum örgütlerinin vekilleri, yardımcıları, ikinci başkanları, emeklileri eklendiğinde neredeyse her üç kişiden birinin başkan olarak anıldığı da bu araştırmayla ortaya çıkan bilgilerin arasında yer almıştı.

Spor takımlarının başkanları: 15 bin 828

Türkiye'de toplam 15 bin 828 spor takımı ve kulübü ve aynı oranda başkanı var.

Türkiye'deki diğer başkanlıklar:

Daire başkanları

Okul Aile Birliği başkanları

206 üniversitede 206 öğrenci başkanları

Özel sektörde anonim şirket ve limited şirket yönetim kurulu başkanları

Üniversite bölüm ve ana bilim dalı başkanları

İş konseyi başkanları

Sendika başkanları

Apartman başkanları

İlköğretim ve ortaöğretim okullarında başkanlık

Okullardaki kol başkanlığı