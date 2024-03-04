Şubat ayı yurt içi üretici fiyat endeksi belli oldu TÜİK, şubat ayı tüketici enflasyonunu verirken aynı zamanda ilgili aydaki üreticilerinin de enflasyonunu yayınlıyor.

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 47,29 ve aylık yüzde 3,74 arttı.

2024 yılı Şubat ayında Yİ-ÜFE, bir önceki aya göre yüzde 3,74 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,03 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 45,71 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 56,71 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 68,10 artış, imalatta yüzde 56,71 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 30,68 azalış ve su temininde yüzde 66,20 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 51,47 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 61,51 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 64,34 artış, enerjide yüzde 0,45 artış ve sermaye mallarında yüzde 64,70 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 4,56 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,29 artış, imalatta yüzde 4,56 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4,96 azalış ve su temininde yüzde 0,81 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 3,93 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 5,07 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 5,41 artış, enerjide yüzde 0,02 artış ve sermaye mallarında yüzde 3,23 artış olarak gerçekleşti.