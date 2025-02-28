Şubat enflasyonu beklentileri belli oldu

AA

Ekonomi yönetiminin, tüm piyasaların, yatırımcıların, iş çevrelerinin ve vatandaşların odağında enflasyon verisi var.

Şubat ayı enflasyonu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Mart Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

AA Finans'ın açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 2,97

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,97 arttığını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,30 ile yüzde 3,40 aralığında yer aldı.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 40

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,97), bir önceki ay yüzde 42,12 olan yıllık enflasyonun yüzde 40'a ineceği öngörülüyor.

2025 SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ: YÜZDE 28,67

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi, şubat ayı itibarıyla yüzde 28,67 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 5,03 artış kaydetmişti.