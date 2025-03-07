Şubatın kazandıran yatırımı 'altın' oldu

Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı.

Aylık, 6 aylık ve yıllık kazandıran yatırım altın oldu.

DİBS ise üç aylık süreçte en fazla değerlenin yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

AYLIK EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA OLDU

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 7,92, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 7,76 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde1,16, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,63 ve euro yüzde 0,26 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 0,29 ve BIST 100 endeksi yüzde 4,18 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 1,01, DİBS yüzde 0,48 ve euro yüzde 0,12 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 0,44 ve BIST 100 endeksi yüzde 4,32 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 32,34, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19,17 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 8,31 ve DİBS yüzde 2,78 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 6,16, euro yüzde 9,47 ve BIST 100 endeksi yüzde 14,18 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde2,47, DİBS yüzde 7,45, Amerikan doları yüzde 15,50, euro yüzde18,48 ve BIST 100 endeksi yüzde 22,73 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.