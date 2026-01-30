'Geleceğe Hazır' vizyonunun ikinci fazına geçiliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Otomasyon, dijitalleşme ve operasyonel verimlilik alanında attığı adımlarla 2025 yılını çift haneli büyümeyle tamamlayan Sürat Kargo, 2026 ve sonrasında yatırımlarını teknoloji, otomasyon ve müşteri deneyimi olmak üzere üç ana başlıkta yoğunlaştıracak. Yıl içinde toplam 20 milyon euroluk yatırım yapmayı hedefleyen şirket, global ağını da genişletmeyi planlıyor.

Sektördeki dönüşümü, 2025 performansını ve 2026 hedeflerini paylaşmak üzere 20 Ocak’ta basın mensuplarıyla bir araya gelen Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, şirketin büyümesinde otomasyon yatırımlarının belirleyici rol oynadığını vurguladı.

107 MİLYON GÖNDERİ, 48 BİN KİLOMETRELİK YOL

Oğuz, 2024’te 96 milyon olan gönderi sayısının 2025’te 107 milyonun üzerine çıktığını belirterek, “Yan yana dizildiğinde taşınan kargoların uzunluğu 48 bin kilometreyi buldu. Bu mesafe, dünyanın çevresini dolaşabilecek bir uzunluğa denk geliyor” dedi.

Türkiye genelinde 26 aktarma merkezinde toplam 8 otomasyon sisteminin bulunduğunu aktaran Oğuz, özellikle Maltepe Aktarma Merkezi’ne kurulan sorter sisteminin verimlilikte çarpıcı bir etki yarattığını ifade etti. Bu merkezde bir önceki yıla göre yüzde 35 daha fazla gönderinin, yüzde 25 daha az iş gücüyle işlendiğini söyledi.

DİJİTAL TESLİMAT ÇÖZÜMLERİ İADELERİ AZALTTI

2025 yılında devreye alınan Sürat Servis Platformu ile teslimat noktası ve tarihi değişikliği, komşuya bırakma gibi alternatif teslimat seçeneklerinin müşterilere sunulduğunu belirten Oğuz, bu yenilikler sayesinde e-ticaret iadelerinin yüzde 1 seviyesinden binde 6’ya gerilediğini kaydetti.

“SEKTÖRÜN HİZMET STANDARTLARINI YUKARI TAŞIDIK”

2026 ve sonrasını “geleceğe hazır olma” vizyonunun ikinci fazı olarak tanımlayan Cem Oğuz, Bacacı Yatırım Holding ile birlikte finansal yapının güçlendirildiğini, dijitalleşme, operasyonel verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı bir dönüşüm sürecine girildiğini söyledi.

Altyapı yatırımları, aktarma merkezlerinin modernizasyonu, filo yenileme ve elektrikli araç yatırımlarına dikkat çeken Oğuz, insan kaynağına yapılan yatırımların da bu dönüşümün merkezinde yer aldığını ifade etti.

2026’DA 20 MİLYON EURO’LUK YATIRIM

Sürat Kargo’nun 2026 hedefleri arasında büyük ölçekli otomasyon yatırımları öne çıkıyor. Oğuz, her biri yaklaşık 3 milyon euro değerinde olmak üzere 4 yeni sorter sisteminin devreye alınacağını belirtti.

İstanbul İkitelli, Ankara, İzmir ve İstanbul Esenyurt’taki tesislerin kapasitelerinin iki katına çıkarılmasının planlandığını aktaran Oğuz, Adana ve Bursa aktarma merkezlerinin ise yeni lokasyonlara taşınarak sorter sistemleriyle güçlendirileceğini söyledi.

PANDEMİ E-TİCARET BÜYÜMESİNİ ÖNE ÇEKTİ

Pandemi döneminin e-ticaret büyümesini birkaç yıl öne çektiğine dikkat çeken Oğuz, 2019’a kıyasla Türkiye’de e-ticaret hacminin 4–5 kat arttığını ifade etti. Bu büyümede kargo sektörünün omurga rolü üstlendiğini vurgulayan Oğuz, Sürat Kargo’nun altyapı ve dijital sistem yatırımlarıyla hızlı bir adaptasyon süreci yaşadığını dile getirdi.

TESLİMAT ANLAYIŞI DEĞİŞİYOR

Cem Oğuz, tüketici beklentilerinin “sadece hızlı teslimat”tan “doğru zamanda, doğru yerde ve doğru şekilde teslimat” anlayışına evrildiğini söyledi. Bu dönüşümün veri odaklı yönetim, yapay zekâ destekli planlama ve mikro lojistik çözümlerini öne çıkardığını belirtti.

GLOBAL AĞ GENİŞLEYECEK

Sürat Kargo’nun uluslararası büyüme planlarına da değinen Oğuz, Gebze’deki uluslararası lojistik merkezinden üç yıldır hizmet verdiklerini ve Azerbaycan’a en yüksek gönderim yapan firma konumuna ulaştıklarını ifade etti. Önümüzdeki dönemde bu modelin farklı ülkelere taşınarak global ağın genişletilmesi hedefleniyor.