Suriye lirası değer kaybediyor! Son 3 haftada yüzde 24 eridi

Suriye'de 12 yıldır süren iç savaş, ülkenin ekonomisine ciddi zararlar verdi.
Suriye'nin yerel para birimi Suriye lirası (SL) 3 haftada yüzde 24 değer kaybederken, 1 ABD doları 15 bin SL seviyesine kadar çıktı.
Ekonomik krizin her geçen gün derinleştiği Suriye'de, yerel para biriminin değer kaybı da devam ediyor.
2023'ün başında 1 ABD doları yaklaşık 7 bin SL'ye denk gelirken, bugün itibarıyla dolar/SL paritesi 15 bin seviyesine yükseldi.
Suriye lirasının 7 aydaki değer kaybı yüzde 114,29
Böylece, Suriye lirasının 7 aydaki değer kaybı yaklaşık yüzde 114,29'a ulaştı.
Suriye Merkez Bankası, Suriye lirasının ABD doları karşısındaki kurunu 1 dolar için 10 bin 700 lira yaptı
Şam yönetiminin resmi ajansı SANA'nın haberinde, Suriye Merkez Bankası, havale ve döviz işlemleri için Suriye lirasının ABD doları karşısındaki döviz kurunu 1 dolar için 10.700 lira olarak belirledi.
Yakıt fiyatlarına zam yapıldı
Diğer yandan, Tüketici Koruma ve İçişleri Bakanlığı, benzin ve mazot fiyatlarına yeni zamlar yaptı.
Benzinin litre fiyatı 3 bin Suriye lirasından 8 bin Suriye lirasına yükseldi
Buna göre, 90 oktan benzinin litre fiyatı yüzde 166,67 artışla 3 bin Suriye lirasından 8 bin Suriye lirasına, 95 oktan benzinin litre fiyatı da yaklaşık yüzde 35 artışla 10 bin Suriye lirasından 13 bin 500 Suriye lirasına çıkarıldı.
Mazotun litre fiyatı 5 bin 400 liradan 11 bin 550 liraya çıktı
Sanayi sektörü için mazotun litre fiyatı 5 bin 400 liradan 11 bin 550 liraya yükseldi.