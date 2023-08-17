Suriye lirası değer kaybediyor! Son 3 haftada yüzde 24 eridi
AA

Suriye'de 12 yıldır süren iç savaş, ülkenin ekonomisine ciddi zararlar verdi.

Suriye'nin yerel para birimi lirası (SL) 3 haftada yüzde 24 değer kaybederken, 1 ABD doları 15 bin SL seviyesine kadar çıktı.

Ekonomik krizin her geçen gün derinleştiği Suriye'de, yerel para biriminin değer kaybı da devam ediyor.

2023'ün başında 1 ABD doları yaklaşık 7 bin SL'ye denk gelirken, bugün itibarıyla dolar/SL paritesi 15 bin seviyesine yükseldi.

Suriye lirasının 7 aydaki değer kaybı yüzde 114,29

Böylece, Suriye lirasının 7 aydaki değer kaybı yaklaşık yüzde 114,29'a ulaştı.

Suriye Merkez Bankası, Suriye lirasının ABD doları karşısındaki kurunu 1 dolar için 10 bin 700 lira yaptı

Şam yönetiminin resmi ajansı SANA'nın haberinde, Suriye Merkez Bankası, havale ve döviz işlemleri için Suriye lirasının ABD doları karşısındaki döviz kurunu 1 için 10.700 lira olarak belirledi.

Suriye

Yakıt fiyatlarına zam yapıldı

Diğer yandan, Tüketici Koruma ve İçişleri Bakanlığı, benzin ve mazot fiyatlarına yeni zamlar yaptı.

Benzinin litre fiyatı 3 bin Suriye lirasından 8 bin Suriye lirasına yükseldi

Buna göre, 90 oktan benzinin litre fiyatı yüzde 166,67 artışla 3 bin Suriye lirasından 8 bin Suriye lirasına, 95 oktan benzinin litre fiyatı da yaklaşık yüzde 35 artışla 10 bin Suriye lirasından 13 bin 500 Suriye lirasına çıkarıldı.

Mazotun litre fiyatı 5 bin 400 liradan 11 bin 550 liraya çıktı

Sanayi sektörü için mazotun litre fiyatı 5 bin 400 liradan 11 bin 550 liraya yükseldi.