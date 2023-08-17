Suriye lirası değer kaybediyor! Son 3 haftada yüzde 24 eridi Suriye lirası ülkede yaşanan olumsuz iklim nedeni ile gerilemeye devam ediyor. Ayrıca Suriye'de benzin ve mazotun fiyatı da katlanarak artıyor.

AA

Suriye'de 12 yıldır süren iç savaş, ülkenin ekonomisine ciddi zararlar verdi.

Suriye'nin yerel para birimi Suriye lirası (SL) 3 haftada yüzde 24 değer kaybederken, 1 ABD doları 15 bin SL seviyesine kadar çıktı.

Ekonomik krizin her geçen gün derinleştiği Suriye'de, yerel para biriminin değer kaybı da devam ediyor.

2023'ün başında 1 ABD doları yaklaşık 7 bin SL'ye denk gelirken, bugün itibarıyla dolar/SL paritesi 15 bin seviyesine yükseldi.

Suriye lirasının 7 aydaki değer kaybı yüzde 114,29

Böylece, Suriye lirasının 7 aydaki değer kaybı yaklaşık yüzde 114,29'a ulaştı.

Suriye Merkez Bankası, Suriye lirasının ABD doları karşısındaki kurunu 1 dolar için 10 bin 700 lira yaptı

Şam yönetiminin resmi ajansı SANA'nın haberinde, Suriye Merkez Bankası, havale ve döviz işlemleri için Suriye lirasının ABD doları karşısındaki döviz kurunu 1 dolar için 10.700 lira olarak belirledi.

Yakıt fiyatlarına zam yapıldı

Diğer yandan, Tüketici Koruma ve İçişleri Bakanlığı, benzin ve mazot fiyatlarına yeni zamlar yaptı.

Benzinin litre fiyatı 3 bin Suriye lirasından 8 bin Suriye lirasına yükseldi

Buna göre, 90 oktan benzinin litre fiyatı yüzde 166,67 artışla 3 bin Suriye lirasından 8 bin Suriye lirasına, 95 oktan benzinin litre fiyatı da yaklaşık yüzde 35 artışla 10 bin Suriye lirasından 13 bin 500 Suriye lirasına çıkarıldı.

Mazotun litre fiyatı 5 bin 400 liradan 11 bin 550 liraya çıktı

Sanayi sektörü için mazotun litre fiyatı 5 bin 400 liradan 11 bin 550 liraya yükseldi.