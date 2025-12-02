Suriye'ye yatırıma hazırlanan İngiliz şirketler için kılavuz yayımlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İngiliz iş dünyası, Suriye'ye yatırım yapmayı düşünüyor.

Suriye'ye yatırım yapmak isteyen İngiliz şirket ve bankalar için kurallar kılavuzu yayımlandı.

İngiliz hükümetinin Suriye'de iş yapmak isteyen işletmeler ve diğer kuruluşlar için mevcut yasaklar, tanımlamalar ve lisanslara ilişkin yayımladığı kılavuzda, Suriye'deki ticari fırsatlara dikkat çekilirken burada yatırım ve ticaret yapan, faaliyet gösteren şirketlerin ve bu faaliyetlerin İngiltere mevzuatına uygun olması gerektiği belirtildi.

SURİYE'YE YATIRIMDA UYULACAK KURALLAR HATIRLATILDI

Nihai varış noktası Suriye olan işletmelerin desteklendiği belirtilen kılavuzda, İngiltere'deki şirketlerin de Suriye'ye yatırım konusunda ilgisinin giderek arttığı kaydedildi.

Kılavuzda, bu şirketlerin yaptırım kuralları, ihracat kontrolleri ve kara para aklamayla mücadele kurallarına uyulmasının önemli olduğu vurgulanırken, yatırımlar için lisans kuralları hakkında bilgi verildi.

SURİYE'DE İŞ YAPMAK POTANSİYELİ

Yolsuzluk ve yaptırımlardan kaçınma gibi yüksek riskler konusunda uyarıda bulunulan kılavuzda, risklere rağmen Suriye'nin iş yapmak için yüksek potansiyeli olduğu kaydedildi.

SURİYE'YE YAPTIRIMLAR KALKTI

İngiltere, nisanda enerji, ulaştırma ve finans olmak üzere Suriye'ye yönelik sektörel yaptırımları kaldırmıştı.