Suudi petrolünde rekor prim

Suudi Arabistan, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmaya yakın olması sonucu bölgesel enerji akışlarının kısıtlanması ve çatışmanın ne kadar süreceğine dair belirsizliğin piyasaları sarsması üzerine harekete geçti.

Bloomberg’in bildirdiğine göre, fiyat listesine göre devlet petrol üreticisi Aramco, Mayıs ayı satışları için amiral gemisi Arab Light ham petrolünün fiyatını Asya'daki rafineriler için referans fiyatın 19,50 dolar üzerinde bir primle artıracak.

Bu rakam, Bloomberg anketinde tüccar ve rafinerilerin beklediği varil başına 40 dolarlık primden daha düşük seviyede oldu.

BRENT HAM PETROL FİYATI YÜZDE 50'DEN FAZLA ARTTI

ABD ve İsrail'in İran'a karşı savaşı, İran'ın hayati öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatması ve komşularının Basra Körfezi'nden gelen tedarikini kesmesi ile küresel enerji piyasalarını altüst etti. Brent ham petrol fiyatı yüzde 50'den fazla arttı ve ABD'den Avrupa ve Asya'ya kadar yakıt fiyatları zirveye çıktı.