Taksimetreye tarife yükleme kuyrukları son buluyor

Alınan yeni bir karara göre taksimetrelere yeni tarife, geçerlilik tarihinden 20 gün öncesinde yüklenmeye başlanabilecek. Tarife uygulama gününde otomatik olarak devreye girecek.

Taksiler yeni tarifeler açıklandıktan sonra yeni rakamları taksimetrelerine yüklemek için çeşitle nortalarda uzun kuyruklar oluşturuyordu. Yeni alınan bir kararla artık bu görüntüler tarihe karışacak.

Taksimetrelere yeni tarifenin, geçerlilik tarihinden 20 gün öncesinde yüklenmeye başlanabileceği bildirildi. Böylelikle yüklenen yeni tarife, ilgili kurumlar tarafından belirlenen geçerlilik tarihinde otomatik olarak devreye girecek.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Taksimetre Muayene Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

TARİFE DEĞİŞİKLİĞİ SONRASINDA MUAYENE İÇİN 20 GÜN SÜRE TANINDI

Taksimetrelerde tarife değişikliği sonrasında muayene için 20 günlük süre tanınırken, tarifeye geçiş sürecinde hem taksici esnafının bir an evvel yeni tarifeye geçme isteği hem de ilgili belediyeler ve odaların organizasyonlarını 20 güne yaymaması nedeniyle uzun kuyruklar oluşuyordu.

TAKSİ SAYISI YÜKSEK İLLERDE UZUN KUYRUKLAR BİTECEK

Değişiklik, özellikle taksi sayısı yüksek illerde taksi tarifelerine ilişkin değişiklik kararı alındığında, taksimetrelere yeni tarifelerin yüklenmesi ve muayenesi sırasında taksicilerin uzun kuyruklar oluşturmasına neden olan hususları iyileştirme amacı taşıyor.

"MUAYENE İŞLEMİNE KADAR KELEBEK MÜHÜR VEYA STİCKER İLE KORUNMA SAĞLANACAK"

Yönetmelikteki değişiklikle, yeni tarifenin geçerlilik tarihinden 20 gün öncesinde taksimetrelere tarife yüklenmeye başlanabileceği, yüklenen yeni tarifenin ilgili kurumlar tarafından belirlenen tarife geçerlilik tarihinde otomatik olarak devreye gireceği, tarife devreye girdikten sonra 20 gün içinde yapılması gereken muayene işlemine kadar ise ayarlarına müdahale edilemeyecek şekilde kelebek mühür veya sticker ile korunması gerektiği hükme bağlandı.

Bu değişikliklerin ilgili belediyeler ve odalar tarafından tarife açıklama sürecinde dikkate alınması durumunda bahse konu olumsuzlukların tekrarlanmayacağı değerlendiriliyor.