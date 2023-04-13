Tanıtımları durduruldu! Et ve Süt Kurumu'nu taklit edenlere 1,1 milyon lira ceza kesildi Gıdada tüketiciyi yanıltanlara ceza yağıyor. Kırmızı ette de Et ve Süt Kurumu'nun renk ve logolarını taklit ederek vatandaşı yanlış yönlendirerek, onların dalgınlıklarını kazanca çeviren fırsatçılar cezasız kalmadı.

AA

Enflasyon arttıkça fiyatı fahiş oranda yükselen ve alınan tedbirlerle fiyatının sabit tutulmaya çalışıldığı önemli bir ürün kırmızı et.

Şimdi Ramazan ayında olduğumuz düşünüldüğünde de gıda konusu ve bu konuda yapılan aldatıcı uygulamalara karşı daha büyük bir hassasiyet gelişmiş durumda.

Vatandaşın güvenini kötüye kullandılar

Vatandaşlar, güvendiği ve uygun fiyata et alacağı beklentisi ile Et ve Süt Kurumu'na (ESK) yöneliyor. Vatandaşın bu eğilimini bilenler ise bu hassasiyeti fırsata çevirmeye başladı.

Et ve Süt Kurumu'nu taklit ettiler

Dükkanlarını Et ve Süt Kurumu'nun renklerinde dizayn eden bu fırsatçılar, kurumun logosunu de taklit ederek kurumun şubesiymiş gibi davranmaya başladı. Vatandaş da kurumun şubesine gittiğini düşünerek, bu taklit dükkanlardan alışveriş yapmaya başladı.

Sadece bir dükkan değil aynı formatta zincir market gibi çoğaldıkları için vatandaşı daha kolay kandırabildiler. Organize bir kandırmaca ile karşı karşıya kalındı.

Bazı dükkanların camekanlarına Et ve Süt Kurumu'na ait boş kutuları konarak kandırmacanın boyutlarını artırdılar.

Reklam Kurulu bu kandırmacaya 1,1 milyon lira ceza kesti

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, Et ve Süt Kurumu'nun unvanını ve logosunu taklit eder nitelikte isim ve tanıtım görselleriyle faaliyet gösteren kasap işletmelerine 1 milyon 110 bin 432 lira idari para cezası verirken tanıtımlarının da durdurulmasını kararlaştırdı.

206 dosya karara bağlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Reklam Kurulu'nun 11 Nisan'da gerçekleştirilen son toplantısında gündeme alınan 206 dosya karara bağlandı. Kurul tarafından yapılan görüş ve değerlendirmeler neticesinde 190 dosyanın, mevzuata aykırı olduğuna karar verildi.

Tanıtımlarını kurumun adını taklit ederek yaptılar

Kurulun bu ayki toplantısının ana gündem başlıklarından birisi de son dönemde gerek basına yansıyan haberlerde gerekse de Bakanlığa ulaşan başvurularda dikkati çeken, ülkede faaliyet gösteren bazı kasap işletmelerinin "Et Balık Kasabı", "Et Balık K.", "Et Balık il-ilçe adı", "Et Balık Tanzim" gibi isimlerle Et ve Süt Kurumu, toplum nezdinde bilinen eski adıyla Et ve Balık Kurumu'nun unvanını ve logosunu taklit eder nitelikte isim ve tanıtım görselleriyle faaliyet gösteren işletmelerin tanıtımları oldu.

81 ildeki ticaret il müdürlükleri denetim yaptı

Bakanlıkça konuya ilişkin yapılan ön inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, ülke genelinde muhtelif illerde benzer isim ve logolarla faaliyet yürüten işletmelerin bulunduğunun görülmesi üzerine 81 ildeki ticaret il müdürlükleri tarafından bulundukları ilin mülki idare sınırları içerisinde mezkur duruma ilişkin inceleme ve denetimler gerçekleştirildi.

Tespit tutanakları düzenlendi

Bahse konu hususa benzer mahiyette satış ve tanıtım faaliyeti yürüten işletmelere yönelik tespit tutanakları düzenlenerek bilgi, belge ve savunmaları alındı, incelemeleri tamamlanan dosyalar hakkında Kurul tarafından idari yaptırımlar tesis edilmesine karar verildi.

"Tüketicilerin tecrübe ve bilgi eksiklikleri istismar edildi"

Bu kapsamda, Kurulca yapılan incelemeler neticesinde, bahse konu işletmeler tarafından gerçekleştirilen tanıtımlarla ilgili olarak, Et ve Süt Kurumu'nun itibarından haksız yararlanılarak tüketicilerin güveninin kötüye kullanıldığı ve bu nedenle tüketicilerin tecrübe ve bilgi eksikliklerinin istismar edildiği gerekçesiyle, Kurul gündeminde görüşülen söz konusu işletmelere 1 milyon 110 bin 432 lira idari parası uygulanmasına ve anılan tanıtımların durdurulmasına karar verildi.

Mevzuata aykırı dosyalar nedeniyle toplamda 7,1 milyon lira idari para cezası kesildi

Kurul, ESK dışındaki dosyaları da karara bağladı. Kurul, ESK'yı taklit edenler dahil mevzuata aykırı dosyalar nedeniyle toplamda 7 milyon 140 bin 604 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.