Tarım arazilerindeki kaçak yapılara yıkım kararı alındı, fırsatçılar ortaya çıktı

Tarım arazilerinin yapılaşarak kendi amacı dışına çıkmasını engelleyecek yönetmelik hayata geçti.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle Türkiye’nin toprak ve arazi varlığının belirlenmesi ile bu varlığın kullanımına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

TARIM ARAZİLERİNDE VİLLA, BUNGALOV VE HOBİ BAHÇESİ GİBİ YAPILAŞMALAR BÜYÜK ÖLÇÜDE YASAKLANDI

Hukukçular, bu nedenle tarım arazilerinde villa, bungalov ve hobi bahçesi gibi yapılaşmaların büyük ölçüde yasaklandığını belirterek, izinsiz yapıların yıkılacağı ve ilgililerin para ve hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

İZİN ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Yönetmelik çerçevesinde tarımsal amaçlı yapılarda ve tarım dışı arazi kullanımlarında izin alınması ve toprak koruma projelerine uyulması zorunlu olacak. İzinsiz tüm yapıların yıkılması ve arazinin tarımsal üretime uygun hale getirilmesi gerektiği belediyelere veya il özel idarelerine bildirilecek.

BİR AY İÇİNDE YIKIM GERÇEKLEŞECEK

İlgili belediye veya il özel idaresi bir ay içinde yıkımı gerçekleştirecek ve arazinin tarımsal üretime uygun hale getirilmesini sağlayacak.

Hakkında yıkım kararı alınmış olmasına rağmen bir ay içinde belediye veya il özel idarelerince yıkılmayan yapılar, Bakanlıkça yıkılabilecek veya yıktırılabilecek.

UZMANLARIN UYARILARI

1- Tarım arazilerinde villa, bungalov, hobi bahçesi gibi izinsiz yapılar artık yasak.

2- İzinsiz tüm yapıların yıkılması ve arazinin tekrar tarımsal üretime uygun hale getirilmesi gerekiyor.

3- Yıkım kararı alınan yapıların belediye veya il özel idaresi tarafından bir ay içinde yıkılması bekleniyor.

4- Bir ay içinde yıkılmayan yapılar Bakanlık tarafından yıktırılabiliyor.

5- Yasaya aykırı hareket edenler hakkında para ve hapis cezası uygulanabileceği belirtiliyor.

6- Yeni yönetmeliğe göre izinsiz yapı yapan ya da bunu satanlar (emlak vb.) idari para cezaları ve suç duyurularıyla karşılaşabilir.

7- Tarım arazilerinin dijital sistemlerle takip edileceği ve uygunsuz kullanımın daha hızlı tespit edileceği vurgulanıyor.