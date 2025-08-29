Tarım, Ticaret ve Hazine Bakanlıkları fıstık sektörünü denetledi

Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda, piyasa istikrarını korumak ve haksız fiyat artışlarını önlemek için Gaziantep ve Şanlıurfa'da fıstık sektörüne yönelik geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı'nın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, denetime ilişkin bilgi verildi.

GAZİANTEP, NİZİP, ŞANLIURFA VE BİRECİK'TE DENETİM

Buna göre, üç bakanlığın eş güdümünde, piyasa istikrarını korumak, haksız fiyat artışlarını önlemek ve kayıt dışılığı engellemek için Gaziantep, Nizip, Şanlıurfa ve Birecik'te fıstık sektörüne yönelik geniş kapsamlı denetim faaliyeti yürütüldü.

GAZİANTEP'TE 87 FİRMA DENETİMDEN GEÇTİ

Gaziantep'te GATEM Fıstıkçılar Sitesi ve Nizip Fıstıkçılar Sitesi'nde, vergi dairesi denetmenleriyle gıda tarım kontrol görevlilerinin çalışmalarıyla 87 firma denetlendi. Denetimde, stok durumları, faturalandırma süreçleri ve ürün hareketleri detaylı olarak incelendi.

ÜRÜN MİKTARLARI BELİRLENDİ

Eski ve yeni mahsul ürün miktarları tespit edilerek, mevzuata aykırılıklar için idari yaptırım süreci başlatıldı.

Şanlıurfa ve Birecik'te ise ŞUTİM Fıstıkçılar Sitesi ve Birecik Fıstık Hali'nde, il tarım müdürlüğü ve defterdarlık personelinin koordinasyonunda 18 firmada kapsamlı kontroller yapıldı.

EVRAK KONTROLÜ YAPILDI

Denetimde, fiyat oluşumları, stok hareketleri, irsaliye ve fatura düzeniyle mal giriş-çıkış belgeleri ayrıntılı olarak incelendi, hal giriş-çıkış noktalarında titizlikle evrak kontrolü yapıldı.

Paylaşımda, Ticaret Bakanlığı'nın, denetim çalışmalarını kesintisiz sürdürmeye kararlılıkla devam edeceği belirtildi.