Tarımsal Ar-Ge projelerine 30 milyon lira destek

Tarım sektörünün ihtiyaç duyulan öncelikli konularda yürüttüğü Ar-Ge Destek Programı kapsamında, tarım ve ormancılık alanına katkı sağlayacak projeler desteklenecek.

Dünyada gıda ve yeşile olan ihtiyaç gün geçtikçe artıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı da tarımsal Ar-Ge projelerine destek vererek bu konuların gelişmesine ve karşılaşılan sorunların giderilmesine kaynak oluşturacak.

30 MİLYON LİRA DESTEK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2007'de başlayan Ar-Ge Projelerine Tarımsal Destek Programı kapsamında 17'nci proje çağrısı yapıldı.

BAŞVURULAR 8 EKİM'DE BİTECEK

8 Ekim'de başvuruları bitecek programla 30 milyon lira destek verilecek. Program kapsamında bugüne kadar 454 projeye 108 milyon 500 bin lira destek sağlandı.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesinde yürütülen programa, tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda Ar-Ge çalışması gerçekleştiren üniversiteler, TÜBİTAK Ar-Ge birimleri, sivil toplum ve meslek kuruluşları ile özel sektör başvurabilecek.

ÜNİVERSİTELER DESTEK ÜST LİMİTİ 300 BİN LİRA OLACAK

Program kapsamında üniversiteler ve TÜBİTAK Ar-Ge birimleri için destek üst limiti 300 bin lira, en fazla destek oranı yüzde 100 olarak belirlendi. Sivil toplum ve meslek kuruluşları için de destek üst limiti 300 bin lira oldu. Bu projelerde destek oranı en fazla yüzde 70 olarak uygulanacak.

ÖZEL SEKTÖRE DESTEK ÜST LİMİTİ 3 MİLYON LİRA

Özel sektör kuruluşlarına verilecek destek üst limiti 3 milyon lira, destek oranı da en fazla yüzde 70 şeklinde olacak.​​​​​​​

DESTEKLENECEK 40 KONU BELİRLENDİ

Bakanlık, bu yıl Ar-Ge desteği vereceği öncelikli konuları 40 maddede belirledi. Bunlar arasında, yaş meyve ve sebzede bahçeden markete kadar olan süreçte ürün kayıplarının azaltılmasına yönelik yeni yöntemler ve teknolojilerin geliştirilmesi, akıllı tarım teknolojilerinin üretim ve pazarlanmasında farkındalık ve rekabetçi ortamlar oluşturulmasına yönelik sistemlerin geliştirilmesi gibi başlıklar yer alıyor.