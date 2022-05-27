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    Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplarda

    Tarımsal desteklerin, çiftçi ve üreticilerin banka hesaplarına yatırılmasına başlandı.
    • 27.05.2022 - 14:34
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 15:14
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    Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplarda

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal meda hesabı aracılığı ile 1 milyar 44 milyon 493 bin 492 liralık tarımsal destekleme ödemelerine bugünden itibaren başlanacağını bildirdi.

    Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1 milyar 44 milyon 493 bin 492 liralık tarımsal destekleme ödemelerine bugünden itibaren başlıyoruz. Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

    Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplarda #1

    Ödemelerin sıralaması kimlik numaraları baz alınarak yapılıyor

    Islah amaçlı küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besilik erkek sığır desteği ödemeleri, 2 dilim halinde TC kimlik numarasının (TCKN) son hanesi 0,2 olanlar, vergi kimlik numarasının (VKN) son hanesi 0,1,2,3,5,7,9 olanlara bugün saat 18.00'den sonra, TCKN son hanesi 4,6,8 olanlar ve VKN son hanesi 4,6,8 olanlara 3 Haziran'da 18.00'den sonra yapılacak. Diğer destek ödemelerinin hepsi bugün saat 18.00'den sonra hesaplara aktarılacak.

    destek

    Hangi branşta ne kadar ödenecek

    AA'nın haberine göre, verilen destekler ıslah amaçlı küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için 830,7 milyon lira, besilik erkek sığır için 111,5 milyon lira, sürü yöneticisi için 63,1 milyon lira, yağlı tohumlu bitkiler için 5,2 milyon lira, tiftik keçisine ilave olarak 1,8 milyon lira, et piyasası düzenlemesi için 1,6 milyon lira, hayvan hastalıkları tazminatı için 30,4 milyon lira ödeme yapılacak.


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