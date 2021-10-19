Tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık yüzde 28,74 arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) ağustos ayında güre fiyatlarının etkisiyle yıllık yüzde 28,74 ve aylık olarak da yüzde 0,93 artış gösterdi.

Tarım sektörü girdi fiyatlarının artışından ve bunun üretim maliyetlerine yansıdığı için ürünün bedelini artırdığından şikayet ediyordu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı tarımsal girdi fiyat endeksini açıklandı. Buna göre tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) ağustos ayında yıllık yüzde 28,74, aylık olarak da yüzde 0,93 arttı.

ANA GRUPLARDA ARTIŞ SÜRDÜ

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 0,28, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,03 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 25,29, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 29,32 artış gerçekleşti.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 66,71 İLE GÜBRE VE TOPRAK GELİŞTİRİCİLER ALT GRUBUNDA OLDU

Yıllık en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 45,67 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) ve yüzde 44,57 ile bina bakım masrafları oldu. Buna karşılık, yıllık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 9,87 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 11,81 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 16,62 ile veteriner harcamaları oldu.

AYLIK EN FAZLA ARTIŞ DA YÜZDE 5,19 İLE GÜBRE VE TOPRAK GELİŞTİRİCİLER ALT GRUBUNDA YAŞANDI

Aylık en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde3,44 ile bina bakım masrafları ve yüzde 1,19 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) oldu. Buna karşılık, aylık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 0,03 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 0,20 ile tarımsal ilaçlar oldu. Bir önceki aya göre en fazla azalış gösteren alt grup ise yüzde 0,29 ile makine bakım masrafları oldu.