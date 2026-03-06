Tarlaya ev yapmanın 5 altın kuralı

Tarla sahibi olmak, hemen ev yapabileceğiniz anlamına gelmiyor.

Devlet için tarım arazilerini korumak çok önemli.

Bu nedenle beş dönümden küçük arazilerde kalıcı betonarme yapı yapmak imkansız.

Ancak bazı şartları sağladığınızda, yasal olarak “bağ evi” veya “tarımsal amaçlı yapı” inşa etmek mümkün.

TARLAYA EV YAPABİLMENİN OLMAZSA OLMAZ 5 KURALI

Gayrimenkul sektör temsilcisi Halil İbrahim Dindi, tarlaya ev yapabilmenin olmazsa olmaz 5 temel şartını şöyle özetliyor:

MİNİMUM ALAN:

Tarlanın en az 5 dönüm (5 bin metrekare) olması gerekiyor. Bu, küçük ölçekli yapılaşmayı önlemek ve tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak için kritik.

YOL CEPHESİ:

Tarlanın kadastral yola en az 25 metre cephesi olmalı. Bu, ulaşım ve altyapı hizmetleri için zorunlu.

İNŞAAT ALANI:

Toplam arazinin en fazla yüzde 5’i kadar alana yapı yapılabilir. Bu oran, tarım arazilerinin betonlaşmasını engelliyor.

MAKSİMUM BÜYÜKLÜK:

Yapının toplam alanı 250 metrekareyi geçemez. Bu sınır, kırsal alanlarda devasa yapıların önüne geçmek için belirlenmiş.

RESMİ ONAY:

Sorumlu valilik veya belediyeden inşaat onayı alınması şart. Onay süreci, hem hukuki güvence sağlıyor hem de bölgesel planlamaya uygunluğu denetliyor.



