TARSİM'den çiftçilere 72,5 milyar lira hasar tazminatı ödendi

AA

TARSİM, doğal afetlere ve fiyat dalgalanmalarına karşı üretici ve yetiştiricilere "koruma kalkanı" oldu.

TARSİM, 1 Haziran 2006'dan bu yılın eylül ayı sonuna kadar 74,8 milyar lira devlet prim desteği ve 72,5 milyar lira hasar tazminatı ödemesi yaptı.

Tarım sigortasında poliçe bedelinin yüzde 50-67'si Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılanıyor.

YAŞANAN OLAYA GÖRE VERİLEN DESTEK ORANI

Söz konusu destek, açık alanda yetişen meyvelerde don riski için yüzde 67, köy bazlı kuraklık verim sigortası ve gelir koruma sigortası için yüzde 60 ve diğer tüm branşlarda yüzde 50 olarak uygulanıyor.

Tarım Sigortaları Havuzu kapsamında Haziran 2006-Eylül 2024 döneminde toplam 25,6 milyon poliçe düzenlendi.

72,5 MİLYAR LİRA HASAR TAZMİNATI

Toplam sigorta bedeli 3,8 trilyon lira olan tarımsal varlık, sigorta kapsamına alındı. Söz konusu poliçelere 74,8 milyar lira devlet prim desteği ve 72,5 milyar lira hasar tazminatı ödemesi yapıldı.

BU YIL YAPILAN YENİLİKLER

Bu yıl bitkisel üretimde dolu riski tarifesinde 79 üründe yüzde 15, 26 üründe yüzde 10 ve 14 üründe yüzde 5, don riski tarifesinde 8 üründe yüzde 10 ve 5 üründe yüzde 5 indirim uygulandı.

Fırtına riski tarifesinde 225 üründe yüzde 6, sel riski tarifesinde 212 üründe yüzde 5, dolu paketi kapsamında 4 yıl boyunca hasar dosyası açılmamış olan sigortalılara yüzde 40, don paketi kapsamında 3 yıl boyunca hasar dosyası açılmamış sigortalılara yüzde 30 prim indirimi uygulaması getirildi.

Bitkisel ürün ve köy bazlı kuraklık verim sigortasında yüzde 10 çift poliçe indirimi uygulamasına devam edildi. Ağaç sigortasında yüzde 5 olan ağaç çift poliçe indirimi oranı yüzde 10'a yükseltildi.

Önceki yıllarda 5. risk kategorisine giren seralar sigorta kapsamı dışındayken, 2024'te 5. risk kategorisinde yer alan seralar içerisinde yetiştirilen ürünler teminat kapsamına alındı.

HAYVANCILIKTE YÜZDE 10-50 ARASINDAKİ PRİM İNDİRİMİ

Büyükbaş hayvan hayat sigortasında, besi ve süt sığırları sigorta tarife fiyatında yüzde 4, hayvan sayısı 1-30 baş aralığında olan işletmelere poliçe primi üzerinden yüzde 15, yetiştirici birlikleri kanalıyla büyükbaş hayvanlarda toplu poliçe düzenlenmesi halinde belirlenen hayvan sayısı gruplarına göre yüzde 10'dan başlayıp yüzde 50'ye varan oranlarda prim indirimi yapıldı.