Tatil için Türkler Bodrum’u, yabancılar Fethiye’yi tercih ediyor

Yurt içinde ve yurt dışında yer alan haberlere ve bu haberlere yapılan yorumların sayısına göre, turizmde cazibe merkezi olan bölgeler sıralandı.

Medya Takip Merkezi (MTM), yerli ve yabancı medyada en çok konuşulan Türk turizminin gözbebeği tatil beldelerini araştırdı. Yapılan araştırmaya göre, tatil için Türklerin Bodrum’u, yabancıların ise Fethiye’yi tercih ettiği saptandı.

GÖZDE TATİL BELDELERİ BASININ ODAĞINDA

Turizm sektöründe beklenen yoğunluk sonrası, Türkiye’deki popüler tatil beldeleri de gündemdeki yerini aldı. Türkiye’nin gözde tatil beldeleri yurt içi ve yurt dışı basınının da ilgi odağında.

EN ÇOK KONUŞULAN TATİL BELDELERİ SIRALAMASI ORTAYA ÇIKTI

MTM tarafından 10 bini aşkın basın, TV, internet ve sosyal medya mecrasında yapılan taramalara göre; tatil haberlerinde artışın gözlendiği 24.05.2021-24.06.2021 tarihleri arasında gündeme en çok gelen tatil beldesi, 29 bin 4 haber ile Bodrum oldu.

ÇEŞME, POPÜLERLİKTE İKİNCİ

Son yıllarda, ünlü simaların da uğrak yeri haline gelerek popülerliğini artırmaya devam eden Çeşme ise, 10 bin 583 haber ve sosyal medya paylaşımına konu olarak ikinci sıraya yerleşti.

ANTALYA ÜÇÜNCÜ

Tatil denince akla ilk gelen bölgelerden olan Akdeniz’in en popüler beldelerinden Alanya ise, 9 bin 354 haber ve sosyal medya paylaşımında yer alarak listeye 3’üncü sıradan giriş yaptı.

PAMUKKALE BASINDA EN ÇOK YER ALAN DÖRDÜNCÜ TATİL YÖRESİ

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde kendisine yer bulan Pamukkale de tatil için en çok konuşulan beldeler arasında yer aldı. Gerek travertenleri gerekse antik havuz, kaplıca gibi birçok turizm figürü ile popülerliğini koruyan Pamukkale, 7 bin 325 haber ile listenin 4’üncü sırasına adını yazdırdı.

MARMARİS BEŞİNCİ OLDU

Hem yerli hem yabancı turistin yoğun olarak tercih ettiği bir diğer turizm beldesi olan Marmaris de en çok konuşulan tatil bölgelerinden biri oldu. Çok sayıda plajı, kalesi ve arkeoloji müzesi ile her daim popüler olan Marmaris, son 1 ay içinde 6 bin 977 habere ve sosyal medya paylaşımında kendisini göstererek listenin 5’inci sırasında yer aldı.

PANDEMİ BODRUM’UN CAZİBE MERKEZİ OLMASINI ÖNLEYEMEDİ

Sanat ve sosyete camiasının tatil için en çok tercih ettiği tatil beldelerinden biri olan Bodrum, diğer mecralarda olduğu gibi televizyonda da bin 159 haber ile en fazla konuşulan bölge olurken, en yakın rakibi olan Kaş ise, 496 haber ile listenin 2’nci sırasında yer aldı.

Televizyon kanallarının tatil beldeleri haberleri performansına bakıldığında ise; konu ile ilgili 3 bin 324 haber yayınlandığı görüldü. Yazılı basın mecralarının konuya toplamda 378 haberde yer verdiği gözlenirken, TV’den yüzde 779 daha az haber yaptığı dikkatlerden kaçmadı.

YABANCI BASINININ GÖZDESİ FETHİYE OLDU

Türk turizmi, dünya genelindeki popülerliğini her geçen gün artırmasıyla, küresel sosyal medya mecralarında da çok konuşuluyor. Geçtiğimiz yıl 12 milyon 700 bin yabancı turiste ev sahipliği yapan Türkiye, aşılama hızıyla birlikte dikkatleri yine üzerine çekmeyi başardı. Yabancı basının gözdesi Fethiye olarak kayıtlara geçti.

ARAŞTIRMA, HABER VE YORUMLARA DAYANIYOR

Konuya dair, MTM’ninsosyal medya takip servisi DigiLup verilerine göre, Türk turizm beldeleri, global çaptaki sosyal medya mecrasında, Türkiye’ye göre yüzde 83 daha az konuşulsa da 14 bini aşkın yorum ve paylaşıma konu oldu. Yabancı turistin en çok ilgi gösterdiği Fethiye, 3 binden fazla paylaşıma konu olurken, Türkiye’nin en popüler tatil beldesi Bodrum ise, 2 bin 500’den fazla konuşularak listenin 2’nci sırasında yer aldı. 2 bin 500’i aşkın paylaşım ile Pamukkale’nin 3’üncü olduğu listede; Alanya ise 2 bin 400 paylaşım ile en çok konuşulan 4’üncü bölge oldu.