TCMB, 4. Enflasyon Raporunu 7 Kasım'da sunacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın 4. Enflasyon Raporunu önümüzdeki hafta 7 Kasım'da İstanbul'da açıklayacak.

Bu raporda küresel piyasalarda yaşananlar, Türkiye'nin enflasyon hedefi ve buna karşı kullanılacak para politikasının nasıl olacağı gündeme gelecek.

Açıklanacak raporda enflasyon hedefindeki değişiklik takip edilecek en önemli bilgi olarak öne çıkıyor.

RAPORUN SUNUMU İSTANBUL FİNANS MERKEZİNDE OLACAK

TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, "Enflasyon Raporu 2025-IV"ün tanıtımı amacıyla 7 Kasım 2025 Cuma günü saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi TCMB Yerleşkesinde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

TOPLANTI CANLI TAKİP EDİLECEK

Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, TCMB'nin internet sitesi ile X sosyal medya platformu ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.

SON RAPORDA ENFLASYON ÖNGÖRÜSÜ

TCMB yılın 3. enflasyon raporu toplantısında, 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağı, 2026 sonu için ise enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceği öngörüsünde bulunmuştu.