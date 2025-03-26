TCMB 50 milyar liralık likidite senedi ihracı ihalesi açtı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ilkini bu hafta gerçekleştirdiği likidite senedi ihracında bir ihale kararı daha aldı.

İlk ihracında nominal 18,44 milyar TL, dün ise 19,21 milyar TL borçlanan TCMB, bugün geleneksel yöntemle nominal 50 milyar TL tutarında 28 Nisan vadede ihale açtığını duyurdu.

PARASAL AKTARIM MEKANİZMASININ GÜÇLENDİRİLMESİ AMAÇLANIYOR

İlgili ihaleler, TL'deki sert değer kaybının ardından "parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek ve sıkı parasal duruşu desteklemek amacıyla" başlatıldı.

91 GÜN VADEYE KADAR

Likidite senedi ihraçları 91 gün vadeye kadar yapılabilecek.

TCMB, ayrıca sterilizasyon araçlarını etkili şekilde kullanmaya devam edeceğini de açıkladı.